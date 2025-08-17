augusztus 17., vasárnap

Múltidéző

31 perce

Az országjáró csapat vidám utazásai örökre nyomot hagytak a társaság lelkén

Címkék#fényképes múltidéző#nosztalgia#fotó#múltidéző#retró

Nosztalgiázásra invitálunk mindenkit. Mások retró fotóit nézni különleges élmény, mert túlmutat az egyszerű kíváncsiságon. Ezek a több évtizeddel ezelőtti régi fényképek bepillantást engednek egy másik életbe, korba, hangulatba.

Sebestyén Hajnalka

Egy kirándulás, egy iskolai esemény vagy egy rendezvény mesél az adott kor szokásairól, divatjáról, emberi kapcsolatokról. Segítenek megérteni, hogyan éltek mások, milyen örömök és kihívások formálták őket. A retró fotók nézegetések közben saját emlékeink is felidéződhetnek, így válik teljessé a nosztalgia, a boldog múltidézés. Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink jóvoltából újabb összeállítást raktunk össze. 

Retró fotó, ágasegyházi országjáró csapat kirándulás,
Retró fotónkon az ágasegyházi országjáró csapat kirándulása
Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző retró fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

lakodalom Bócsán, retró fotó,
Lakodalom Bócsán
Fotó: Olvasói fotó

Lakodalom 

Bócsáról Bak Antal saját lakodalmát idézné meg ezzel az 1969-es fotóval. Reggelig mulattak a sátras lagziban, sok szép ajándékot és pénzt kaptak. A násznép egy része még ott maradt, szétszedni a sátrat. A zenészek még közben is húzták a talpalávalót. Olvasónk sajnos a feleségét, Babák Valériát néhány éve elvesztette, mindig szerető szívvel gondol rá. 

iskolai évek, retró fotó,
iskolai évek Ágasegyházán
Fotó: Olvasói fotó

Iskolás évek

Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin régi iskolás fényképével nosztalgiázna. A hatvanas években a köncsögi iskolában örökítették meg osztálytársaival a madarak és fák napja rendezvényen, a Csák erdőben. Főzőversenyt is rendeztek nekik. A képen látható: Kovács Edit, Kasztl Katalin (középen, elől), Illés Erzsébet, Duráncsik György és Kasztl Antal. 

Faludy György Kossuth-díjas költő, dedikálás Kecskeméten,
Faludy György Kossuth-díjas költő, író dedikált Kecskeméten
Fotó: Olvasói fotó

Irodalom

Kecskemétről Kovács István József költő 2003-as fotóján Faludy György Kossuth-díjas költő, író látható olvasónk néhány éve elhunyt párjával, Nagy L. Éva kecskeméti költőnővel. A nagy magyar irodalmár éppen dedikálja kötetét a kecskeméti Tanítóképzőn megtartott rendezvényén. 

Szövetkezetek Országos Szövetsége látogatása, Kecskeméten az Alföld áruházban,
A Szövetkezetek Országos Szövetsége látogatott az Alföld Áruházba
Fotó: Olvasói fotó

Látogatás

Lajosmizséről Bessenyi István 1978-es fotója a kecskeméti Alföld Áruházhoz kapcsolódik. A Szövetkezetek Országos Szövetsége /SZÖVOSZ/ elnöke látogatott el az áruházba. A képen jobbról Dr. Szilvasán Pál SZÖVOSZ elnök, középen Bessenyi István az ALFÖLD Kereskedelmi Vállalat igazgatója, baloldalon Hegedűs Ferenc, az Alföld Áruház igazgatója látható.

elsőáldozás, felsőhegyi templom,
Elsőáldozás a felsőhegyi templomban
Fotó: Olvasói fotó

Elsőáldozó

Kecskemétről Facol Lajos saját elsőáldozós fotóját osztaná meg. Az egykori Jugoszláviában Fátyol Lajos néven született. A fotó az ötvenes években készült róla Bácskában, a felsőhegyi templomban. 

Milnói Hahne Rudolf ezredes, a hires regiment parancsnoka
Milnói Hahne Rudolf ezredes, a hires regiment parancsnoka
Fotó: Olvasói fotó

Mollináry gyalogezred

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy újabb katonai fotót mutatna be. Az Osztrák Magyar Monarchia hosszú béke időszakában Kecskeméten állomásozott a Császári és Királyi 38. Mollináry gyalogezred egyik zászlóalja, illetve a kiegészítő kerete. A fotó Milnói Hahne Rudolf ezredest ábrázolja, aki 1917 augusztusa és 1918 novembere között volt a hires regiment parancsnoka. Síremléke Budapesten található. 

ágasegyházi országjáró csapat, kirándulás Szlovákiában,
Az ágasegyházi országjáró csapat kirándulása Szlovákiában
Fotó: Olvasói fotó

Kirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár több fotót őriz a régi ágasegyházi országjáró csapat kirándulásairól. Maga is sokszor részt vett a vidám társaság utazásain, nemcsak Magyarország turisztikai látványosságait fedezték fel, többször jártak külföldön is. Ez a fotó a 80-as években készült róluk Szlovákiában. 

 

 

