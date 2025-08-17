Az országjáró csapat vidám utazásai örökre nyomot hagytak a társaság lelkén

Egy kirándulás, egy iskolai esemény vagy egy rendezvény mesél az adott kor szokásairól, divatjáról, emberi kapcsolatokról. Segítenek megérteni, hogyan éltek mások, milyen örömök és kihívások formálták őket. A retró fotók nézegetések közben saját emlékeink is felidéződhetnek, így válik teljessé a nosztalgia, a boldog múltidézés. Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink jóvoltából újabb összeállítást raktunk össze.

Retró fotónkon az ágasegyházi országjáró csapat kirándulása

Fotó: Olvasói fotó

Múltidéző retró fotók

Lakodalom Bócsán

Fotó: Olvasói fotó

Lakodalom

Bócsáról Bak Antal saját lakodalmát idézné meg ezzel az 1969-es fotóval. Reggelig mulattak a sátras lagziban, sok szép ajándékot és pénzt kaptak. A násznép egy része még ott maradt, szétszedni a sátrat. A zenészek még közben is húzták a talpalávalót. Olvasónk sajnos a feleségét, Babák Valériát néhány éve elvesztette, mindig szerető szívvel gondol rá.

iskolai évek Ágasegyházán

Fotó: Olvasói fotó

Iskolás évek

Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin régi iskolás fényképével nosztalgiázna. A hatvanas években a köncsögi iskolában örökítették meg osztálytársaival a madarak és fák napja rendezvényen, a Csák erdőben. Főzőversenyt is rendeztek nekik. A képen látható: Kovács Edit, Kasztl Katalin (középen, elől), Illés Erzsébet, Duráncsik György és Kasztl Antal.

Faludy György Kossuth-díjas költő, író dedikált Kecskeméten

Fotó: Olvasói fotó

Irodalom

Kecskemétről Kovács István József költő 2003-as fotóján Faludy György Kossuth-díjas költő, író látható olvasónk néhány éve elhunyt párjával, Nagy L. Éva kecskeméti költőnővel. A nagy magyar irodalmár éppen dedikálja kötetét a kecskeméti Tanítóképzőn megtartott rendezvényén.

A Szövetkezetek Országos Szövetsége látogatott az Alföld Áruházba

Fotó: Olvasói fotó

Látogatás

Lajosmizséről Bessenyi István 1978-es fotója a kecskeméti Alföld Áruházhoz kapcsolódik. A Szövetkezetek Országos Szövetsége /SZÖVOSZ/ elnöke látogatott el az áruházba. A képen jobbról Dr. Szilvasán Pál SZÖVOSZ elnök, középen Bessenyi István az ALFÖLD Kereskedelmi Vállalat igazgatója, baloldalon Hegedűs Ferenc, az Alföld Áruház igazgatója látható.