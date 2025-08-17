54 perce
Az országjáró csapat vidám utazásai örökre nyomot hagytak a társaság lelkén
Nosztalgiázásra invitálunk mindenkit. Mások retró fotóit nézni különleges élmény, mert túlmutat az egyszerű kíváncsiságon. Ezek a több évtizeddel ezelőtti régi fényképek bepillantást engednek egy másik életbe, korba, hangulatba.
Egy kirándulás, egy iskolai esemény vagy egy rendezvény mesél az adott kor szokásairól, divatjáról, emberi kapcsolatokról. Segítenek megérteni, hogyan éltek mások, milyen örömök és kihívások formálták őket. A retró fotók nézegetések közben saját emlékeink is felidéződhetnek, így válik teljessé a nosztalgia, a boldog múltidézés. Bács-Kiskun vármegyei Olvasóink jóvoltából újabb összeállítást raktunk össze.
Múltidéző retró fotók
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Lakodalom
Bócsáról Bak Antal saját lakodalmát idézné meg ezzel az 1969-es fotóval. Reggelig mulattak a sátras lagziban, sok szép ajándékot és pénzt kaptak. A násznép egy része még ott maradt, szétszedni a sátrat. A zenészek még közben is húzták a talpalávalót. Olvasónk sajnos a feleségét, Babák Valériát néhány éve elvesztette, mindig szerető szívvel gondol rá.
Iskolás évek
Ágasegyházáról Farkas Istvánné Kasztl Katalin régi iskolás fényképével nosztalgiázna. A hatvanas években a köncsögi iskolában örökítették meg osztálytársaival a madarak és fák napja rendezvényen, a Csák erdőben. Főzőversenyt is rendeztek nekik. A képen látható: Kovács Edit, Kasztl Katalin (középen, elől), Illés Erzsébet, Duráncsik György és Kasztl Antal.
Irodalom
Kecskemétről Kovács István József költő 2003-as fotóján Faludy György Kossuth-díjas költő, író látható olvasónk néhány éve elhunyt párjával, Nagy L. Éva kecskeméti költőnővel. A nagy magyar irodalmár éppen dedikálja kötetét a kecskeméti Tanítóképzőn megtartott rendezvényén.
Látogatás
Lajosmizséről Bessenyi István 1978-es fotója a kecskeméti Alföld Áruházhoz kapcsolódik. A Szövetkezetek Országos Szövetsége /SZÖVOSZ/ elnöke látogatott el az áruházba. A képen jobbról Dr. Szilvasán Pál SZÖVOSZ elnök, középen Bessenyi István az ALFÖLD Kereskedelmi Vállalat igazgatója, baloldalon Hegedűs Ferenc, az Alföld Áruház igazgatója látható.
Elsőáldozó
Kecskemétről Facol Lajos saját elsőáldozós fotóját osztaná meg. Az egykori Jugoszláviában Fátyol Lajos néven született. A fotó az ötvenes években készült róla Bácskában, a felsőhegyi templomban.
Mollináry gyalogezred
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy újabb katonai fotót mutatna be. Az Osztrák Magyar Monarchia hosszú béke időszakában Kecskeméten állomásozott a Császári és Királyi 38. Mollináry gyalogezred egyik zászlóalja, illetve a kiegészítő kerete. A fotó Milnói Hahne Rudolf ezredest ábrázolja, aki 1917 augusztusa és 1918 novembere között volt a hires regiment parancsnoka. Síremléke Budapesten található.
Kirándulás
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár több fotót őriz a régi ágasegyházi országjáró csapat kirándulásairól. Maga is sokszor részt vett a vidám társaság utazásain, nemcsak Magyarország turisztikai látványosságait fedezték fel, többször jártak külföldön is. Ez a fotó a 80-as években készült róluk Szlovákiában.
