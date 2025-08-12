Száz év különleges retró fényképezőgépei egy helyen, ezt kár lenne kihagyni – galériával, videóval

Közel ezer darabos gyűjteményéből mintegy kétszázharminc látható a hétfőn megnyílt tárlaton a kecskeméti Tudomány és Művészetek Házában. Száz év – száz gép címmel az analóg fényképezőgépek aranykorát (1899-1999) mutatja be. A retró fényképezőgépek közül néhány ki is próbálható.

Retró fényképezőgépek láthatók a tárlaton

Fotó: Bús Csaba

A retró fényképezőgépek sok mindenről mesélhetnének

Egy évszázadon átívelő technikai és művészeti kiránduláson érezheti magát minden látogató. Ha ezek a fényképezőgépek mesélni tudnának. Olyan darabok, melyekkel 1899-1999 között kiváló címlapfotók, emlékezetes tudósítások készültek, de azok is, melyekkel jó eséllyel szüleink vagy nagyszüleink készítették a családi album fotóit. Egy kivételével valamennyi működik, mert Sirkó Zoltán erre is nagy figyelmet fordít.

Minőségileg is szintet lépett a gyűjteménye

Sirkó Zoltán első kiállításáról hírportálunk is beszámolt 2019-ben, akkor fél éve vásárolta fel a mintegy kétszáz darabból álló gyűjteményt. Rövid idő alatt megduplázta. Azóta eltelt több mint hat év, a gyűjtemény nemcsak gyarapodott több mint 900 darabra, de még magasabb minőségi szintre is lépett. Sorozatokat gyűjt. A kiállításon például a legtöbb gép az első kiadásúja az adott gyártónak.

A vitrinekben egyrészt látható 1899 és 1999 közötti időszakból, minden évből egy-egy retró fényképezőgép. Ott egy teljes magyar gyűjtemény, csak a Duflex, ami még hiányzik belőle. Van egy vitrin, ahol csak az 1925-ös, tehát a most 100 éves gépek tekinthetők meg. Sőt a látogatók megismerhetnek több panorámagépet, sztereógépet, melyeket párban adtak ki.

Ócskapiacokon is sok kincsre lelt már

Sirkó Zoltán nyugalmazott tengerész, a szabadidejét a retró fényképezőgépeknek szenteli. Járja az ócskapiacokat, nézi az árveréseket, kap ismerősöktől, vásárol a netes platformokon. Elárulta: sok fényképezőgépet a kecskeméti zsibin vett meg. Az is előfordul, hogy németországi selejt hulladékból bányássza ki a már rossz gépeket, melyeket barátja megjavítja vagy donorként hasznosítanak.

Érdekesség: Sirkó Zoltán maga nem fotóz, csak a gyűjtés szenvedélyének hódol. Az évek alatt szinte mindent megtanult az analóg fényképezőgépekről, rengeteget kutatott a témában.

A kiállításon dokumentumok is láthatók, hogy egyes típusokat hol használták. Például a Holdra szállásnál vagy éppen II. Erzsébet fotózott vele.