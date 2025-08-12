57 perce
Száz év különleges retró fényképezőgépei egy helyen, ezt kár lenne kihagyni – galériával, videóval
Országosan is szinte egyedülálló gyűjteménye van a kecskeméti Sirkó Zoltánnak. Az egykori tengerész néhány éve új szenvedélynek hódol, az analóg retró fényképezőgépek nagy tisztelője és gyűjtője lett.
Közel ezer darabos gyűjteményéből mintegy kétszázharminc látható a hétfőn megnyílt tárlaton a kecskeméti Tudomány és Művészetek Házában. Száz év – száz gép címmel az analóg fényképezőgépek aranykorát (1899-1999) mutatja be. A retró fényképezőgépek közül néhány ki is próbálható.
A retró fényképezőgépek sok mindenről mesélhetnének
Egy évszázadon átívelő technikai és művészeti kiránduláson érezheti magát minden látogató. Ha ezek a fényképezőgépek mesélni tudnának. Olyan darabok, melyekkel 1899-1999 között kiváló címlapfotók, emlékezetes tudósítások készültek, de azok is, melyekkel jó eséllyel szüleink vagy nagyszüleink készítették a családi album fotóit. Egy kivételével valamennyi működik, mert Sirkó Zoltán erre is nagy figyelmet fordít.
Minőségileg is szintet lépett a gyűjteménye
Sirkó Zoltán első kiállításáról hírportálunk is beszámolt 2019-ben, akkor fél éve vásárolta fel a mintegy kétszáz darabból álló gyűjteményt. Rövid idő alatt megduplázta. Azóta eltelt több mint hat év, a gyűjtemény nemcsak gyarapodott több mint 900 darabra, de még magasabb minőségi szintre is lépett. Sorozatokat gyűjt. A kiállításon például a legtöbb gép az első kiadásúja az adott gyártónak.
A vitrinekben egyrészt látható 1899 és 1999 közötti időszakból, minden évből egy-egy retró fényképezőgép. Ott egy teljes magyar gyűjtemény, csak a Duflex, ami még hiányzik belőle. Van egy vitrin, ahol csak az 1925-ös, tehát a most 100 éves gépek tekinthetők meg. Sőt a látogatók megismerhetnek több panorámagépet, sztereógépet, melyeket párban adtak ki.
Ócskapiacokon is sok kincsre lelt már
Sirkó Zoltán nyugalmazott tengerész, a szabadidejét a retró fényképezőgépeknek szenteli. Járja az ócskapiacokat, nézi az árveréseket, kap ismerősöktől, vásárol a netes platformokon. Elárulta: sok fényképezőgépet a kecskeméti zsibin vett meg. Az is előfordul, hogy németországi selejt hulladékból bányássza ki a már rossz gépeket, melyeket barátja megjavítja vagy donorként hasznosítanak.
Érdekesség: Sirkó Zoltán maga nem fotóz, csak a gyűjtés szenvedélyének hódol. Az évek alatt szinte mindent megtanult az analóg fényképezőgépekről, rengeteget kutatott a témában.
A kiállításon dokumentumok is láthatók, hogy egyes típusokat hol használták. Például a Holdra szállásnál vagy éppen II. Erzsébet fotózott vele.
Fényképezőgép kiállítás a TekábanFotók: Bús Csaba
Szeretné, ha a fiatalok megismernék a múltat
Zoltán hozzátette: hazánkban is sok a gyűjtő, de közülük többen csak maguk csodálják a fényképezőgépeket. Ő maga azt szeretné, ha minél többen megismernék az analóg gépeket, különösen a fiatalok, akik már a mobiltelefon-fotózásba születtek bele. Kapjanak képet a múltról, az előző évtizedek technikáiról. Ehhez az ő kiállítása tökéletes. Szívesen eleget tesz kiállítás felkéréseknek, ahol mindig mindenkinek ingyenes a belépés. Feladatának tekinti az értékmegőrzést, értékmegóvást, és az analóg fényképezőgépek bemutatását.
Egy hónapon át látható a tárlat
Kecskeméten, a Tudomány és Művészetek Házában hétfő este nyílt meg a Száz év – száz gép címmel az analóg fényképezőgépek aranykorát (1899-1999) bemutató tárlat. A retró fényképezőgépek szeptember 12-ig láthatók hétköznapokon, de a Hírös Hét ideje alatt a hétvégén is.
A kiállítást Szappanos Benedek, a Bács-Kiskun vármegyei TIT igazgató-helyettese nyitotta meg. Kiemelte: nagy öröm számukra, hogy a természettudományok népszerűsítésében élen járó TIT helyet adhat ennek a különleges gyűjteményből összeállított anyagnak.
Soha nem verseng egy-egy darabért
Sirkó Zoltánt egy kedves barátja, Szabó Csaba „Habi” méltatta, aki maga is gyűjtő, így átérzi a gyűjtői szenvedély minden rezgését, a tárgyak iránti rajongását. Elmondta: a gyűjtői szenvedély mellett nagyon sok mindenről el tudnak beszélgetni. Zoltán tengerészként, igazi tengerjáró matrózként ugyanis bejárta a fél világot, de talán az egészet is. Gyönyörű dolgokat látott és tapasztalt. És mindennek a másik oldalát is. Mára pedig egy olyan esszenciális tudás és bölcsesség árad belőle, amelyre érdemes odafigyelni.
Nem hisz a véletlenekben.
Éppen ezért nem verseng egy-egy kiválasztott darabért, mert tudja, többszörösen kapja vissza, ha azt most épp elengedi.
Sőt! Nem egyszer fordult elő, hogy egy kitartó munkával megszerzett darabot, simán átadott valaki másnak, aki jobban vágyott rá, vagy, mert nála jobb helye volt egy sorozat hiányzó darabjaként. Ilyenkor lazán odaadja, mert tudja és nem csak tudja, de tapasztalja, meg is éli, hogy ezek a szívességek sokszorosan visszajönnek! Így gyűjti tehát Zoltán az analóg fényképezőgépeket. Ezekkel az érzelmi tartalmakkal, emberi figyelemmel.