Az emlékek hálójába egy óriási harcsa is beleakadt, fotó őrzi a nyúzás pillanatát

Újabb retró fénykép összeállítást készítettünk, melyeket Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink küldtek be. A fotók közül több is a régi nyarakat idézik meg, köztük családi és munkatársi emlékeket, illetve egy nagy ünnepség hangulatát. De a felvételek között van egy különleges is, mely egy óriás harcsa nyúzását örökítette meg.

A retró fényképek hidat képeznek a jelen és a múlt között

Múltidéző retró fényképek

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

A garai fúvószenekarról készült 1956 augusztusában

Garai zenészek

Garáról Röckl József fotója a garai fúvószenekarról készült 1956 augusztusában, az augusztus 20-i ünnepség előtti zenekari próbán. A képen látható balról jobbra, felső sorban Bubreg György helikon, Antal Vilmos cintányér, Fulcz Antal pozan, Fazekas Márton kisdob, Murinyi György szárnykürt, Sej József szárnykürt, Röckl József eufónium, Petrovácz Mátyás basszus szárnykürt, Merkler István basszus szárnykürt. A második sorban Gugán András trombita, Szilágyi János trombita, Fazekas János trombita, Takács László kultúrház-igazgató, Beregi (Berger) Ferenc zenekarvezető, Gyetvai János szárnykürt, Wágner Ferenc szárnykürt, Márton Albert szárnykürt. Elöl középen: Fazekas Péter Bb klarinét, Fazekas István Eb klarinét.

Kedves emlék a Reszelőgyár tőserdei üdülőjében

Nyári emlék

Kecskemétről Kiss Béla egy 1988-as fotóval nosztalgiázna, idézné fel a Reszelőgyár tőserdei üdülőjében eltöltött egyik hétvége emlékét. Balról-jobbra álló sorban Pusztai Laci, Török Laci, Szalai Péter, alsó sorban Szurgyikné Zsuzsa, Dormány Bandi és Kiss Béla.

Jó hangulatban telt a kukoricaszedés az 1990-es években

Kukoricaszedés

Bócsáról Bak Antal egy régi kukoricaszedés élményét elevenítené fel az 90-es évekből. Akkoriban még kézzel szedték, csak egy csettegő volt a gépi segítségük. Mindig nagyon jó volt a hangulat, olvasónk számára kedves élményeket idéz meg a fotó nézegetése.