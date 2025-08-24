37 perce
Az emlékek hálójába egy óriási harcsa is beleakadt, fotó őrzi a nyúzás pillanatát
Ajtót nyitunk a múltra. Visszarepülünk több évtizedet, megidézzük a régi idők hangulatát. Retró fényképekkel invitálunk mindenkit egy kis időutazásra.
Újabb retró fénykép összeállítást készítettünk, melyeket Bács-Kiskun vármegyében élő olvasóink küldtek be. A fotók közül több is a régi nyarakat idézik meg, köztük családi és munkatársi emlékeket, illetve egy nagy ünnepség hangulatát. De a felvételek között van egy különleges is, mely egy óriás harcsa nyúzását örökítette meg.
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Garai zenészek
Garáról Röckl József fotója a garai fúvószenekarról készült 1956 augusztusában, az augusztus 20-i ünnepség előtti zenekari próbán. A képen látható balról jobbra, felső sorban Bubreg György helikon, Antal Vilmos cintányér, Fulcz Antal pozan, Fazekas Márton kisdob, Murinyi György szárnykürt, Sej József szárnykürt, Röckl József eufónium, Petrovácz Mátyás basszus szárnykürt, Merkler István basszus szárnykürt. A második sorban Gugán András trombita, Szilágyi János trombita, Fazekas János trombita, Takács László kultúrház-igazgató, Beregi (Berger) Ferenc zenekarvezető, Gyetvai János szárnykürt, Wágner Ferenc szárnykürt, Márton Albert szárnykürt. Elöl középen: Fazekas Péter Bb klarinét, Fazekas István Eb klarinét.
Nyári emlék
Kecskemétről Kiss Béla egy 1988-as fotóval nosztalgiázna, idézné fel a Reszelőgyár tőserdei üdülőjében eltöltött egyik hétvége emlékét. Balról-jobbra álló sorban Pusztai Laci, Török Laci, Szalai Péter, alsó sorban Szurgyikné Zsuzsa, Dormány Bandi és Kiss Béla.
Kukoricaszedés
Bócsáról Bak Antal egy régi kukoricaszedés élményét elevenítené fel az 90-es évekből. Akkoriban még kézzel szedték, csak egy csettegő volt a gépi segítségük. Mindig nagyon jó volt a hangulat, olvasónk számára kedves élményeket idéz meg a fotó nézegetése.
Japán vendégek
Lajosmizséről Bessenyi István pályafutása fontos állomását megörökítő felvétellel nosztalgiázna. Az ország ÁFÉSZ-einek anyagi összefogásából épült meg Budapesten a SKÁLA Nagyáruház, amelyet a SZÖVOSZ összevont a SZÖVÁRU Nagykereskedelmi Vállalattal és létrejött a SKÁLA COOP Országos Szövetkezeti Vállalat. A vezérigazgató Demján Sándor lett, aki olvasónkat kérte fel a vezérigazgató-helyettesnek. A SZÖVOSZ 1980-ban nevezte ki. A fotón a japán delegáció fogadása a SKÁLA COOP-nál, Bessenyi István (középen) a japán COOP elnöke és az Iseki mezőgazdasági kisgépgyár elnöke körében látható.
Kovács család
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár egy sok évtizedes régi fotót mutatna be. Kovács János és szülei láthatók rajta a köncsögi tanyájuk előtt. A településen élő, nosztalgiát kedvelők bizonyára örömmel fogadják ezt a régi felvételt.
Gyermekkor
Kecskemétről Szijjártó László családi fotója a gyermekkorát idézi meg. Az 1967 körüli fotón ő látható, öccsével, Attilával Szentkirályon. A tesók az unokaöccsük, Parádi Szilveszter kezét fogják.
Harcsanyúzás
Ágasegyházáról Szuromi István a 90-es évekre tekintene vissza, egy emlékezetes napra. Kulcsár Ferenc (balról) fogta ki a harcsát, olvasónk pedig szakértő módon nyúzta meg.
