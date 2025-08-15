1 órája
A repülőkatonák előtt tisztelegtek a bajtársak, hozzátartozók – galériával
Tisztelgés a hősök emléke előtt. Ünnepélyes keretek között emlékeztek a repülőkatonákra a Repülők Napján.
A repülés veszélyes hivatás, amely az évtizedek során számos nemes életet követelt. Június 14-én, a Repülők Napján Kecskeméten is ünnepélyes megemlékezést tartottak a hősi halált halt pilóták és katonák tiszteletére. Délelőtt a Kecskeméti Köztemetőben, a II. világháborúban és szolgálat közben elhunyt repülőkatonák emlékművénél gyűltek össze bajtársak, hozzátartozók és tisztelgők.
A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Rácz Szabó Zoltán zászlós szavalt megindító verssorokat. Ezután Tóth Sándor nyugállományú ezredes mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte a magyar repülés történetének kezdetét, kiemelkedő eseményeit, és méltatta azokat a hősöket, akik életüket adták a haza és a repülés szeretetéért. A beszédet igehirdetés követte.
Repülőkatonákra emlékeztek KecskemétenFotók: Mócza Milán
A megemlékezésen az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége kecskeméti tagszervezete, a Repülő és Rendvédelmisek Bajtársi Klub, az MH Merész Mihály 38. Területvédelmi Zászlóalj, a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület, valamint az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja képviselői is koszorút helyeztek el.
Az ünnepség a Magyar Takarodó dallamaival zárult, méltó lezárásaként a hősök előtti főhajtásnak.
