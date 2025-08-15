A repülőkatonák előtt tisztelegtek a bajtársak, hozzátartozók – galériával

A repülés veszélyes hivatás, amely az évtizedek során számos nemes életet követelt. Június 14-én, a Repülők Napján Kecskeméten is ünnepélyes megemlékezést tartottak a hősi halált halt pilóták és katonák tiszteletére. Délelőtt a Kecskeméti Köztemetőben, a II. világháborúban és szolgálat közben elhunyt repülőkatonák emlékművénél gyűltek össze bajtársak, hozzátartozók és tisztelgők.

Megkoszorúzták a repülőkatonák emlékművét Kecskeméten

Fotó: Mócza Milán

A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Rácz Szabó Zoltán zászlós szavalt megindító verssorokat. Ezután Tóth Sándor nyugállományú ezredes mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte a magyar repülés történetének kezdetét, kiemelkedő eseményeit, és méltatta azokat a hősöket, akik életüket adták a haza és a repülés szeretetéért. A beszédet igehirdetés követte.