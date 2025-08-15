augusztus 15., péntek

Repülők Napja

47 perce

A repülőkatonák előtt tisztelegtek a bajtársak, hozzátartozók – galériával

Címkék#MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101 Repülődandár#MH Merész Mihály 38 Területvédelmi Zászlóalj#Repülő és Rendvédelmisek Bajtársi Klub#Repülők Nap#megemlékezés

Tisztelgés a hősök emléke előtt. Ünnepélyes keretek között emlékeztek a repülőkatonákra a Repülők Napján.

Mócza Milán

A repülés veszélyes hivatás, amely az évtizedek során számos nemes életet követelt. Június 14-én, a Repülők Napján Kecskeméten is ünnepélyes megemlékezést tartottak a hősi halált halt pilóták és katonák tiszteletére. Délelőtt a Kecskeméti Köztemetőben, a II. világháborúban és szolgálat közben elhunyt repülőkatonák emlékművénél gyűltek össze bajtársak, hozzátartozók és tisztelgők.

Repülőkatonák emlékművét koszorúzták, Kecskeméten is megemlékeztek a Repülők Napján,
Megkoszorúzták a repülőkatonák emlékművét Kecskeméten
Fotó: Mócza Milán

A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Rácz Szabó Zoltán zászlós szavalt megindító verssorokat. Ezután Tóth Sándor nyugállományú ezredes mondott ünnepi beszédet, melyben felidézte a magyar repülés történetének kezdetét, kiemelkedő eseményeit, és méltatta azokat a hősöket, akik életüket adták a haza és a repülés szeretetéért. A beszédet igehirdetés követte. 

Repülőkatonákra emlékeztek Kecskeméten

Fotók: Mócza Milán

A megemlékezésen az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége kecskeméti tagszervezete, a Repülő és Rendvédelmisek Bajtársi Klub, az MH Merész Mihály 38. Területvédelmi Zászlóalj, a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület, valamint az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja képviselői is koszorút helyeztek el.

Az ünnepség a Magyar Takarodó dallamaival zárult, méltó lezárásaként a hősök előtti főhajtásnak.

 

