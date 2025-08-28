augusztus 28., csütörtök

Tragédia

1 órája

A magyar repülés legendája is életét vesztette a szerencsétlenségben, a tengerbe zuhant az utasszállító

Címkék#tragédia#repülőgép szerencsétlenség#Vitéz Szentgyörgyi Dezső#Malév

A magyar repüléstörténet fekete napja. 32-en vesztették életüket a repülőgép-tragédia során, köztük a legendás pilóta, Szentgyörgyi Dezső.

Maksa Balázs

Ma 54 évvel ezelőtt, 1971. augusztus 28-án a magyar repüléstörténet egyik legsúlyosabb tragédiája rázta meg a világot. A Malév 731-es járata, egy Il–18V típusú repülőgép (HA-MOC lajstromjel), Koppenhágába tartott, ám a leszállás közben az Øresund szoros jeges vizébe csapódott. A repülőgép-tragédia során a fedélzeten 34 ember tartózkodott – 25 utas és 9 fős személyzet –, közülük csupán három utas élte túl a becsapódást, de egyikük később a kórházban elhunyt.

A repülőgép-tragédia során lezuhant Malév 731-es járatát teljesítő, HA-MOC lajstromjelű Ilyushin Il-18D repülőgép
A repülőgép-tragédia során lezuhant Malév 731-es járatát teljesítő, HA-MOC lajstromjelű Ilyushin Il-18D repülőgép 1966-ban, a svédországi Stockholm–Arlanda repülőtéren
Fotó: Lars Söderström

A tragédia nemcsak a Malév történetében, hanem az egész repüléstörténetben különös helyet foglal el. A kapitány ugyanis vitéz Szentgyörgyi Dezső, a második világháború legendás magyar ászpilótája volt, aki több mint 220 bevetést teljesített, 29 igazolt légigyőzelmet aratott, és több mint 13 000 repült órával a háta mögött vezette a gépet. A katasztrófa alig három héttel nyugdíjazása előtt érte .

A Malév 731-es járatának katasztrófája

A Malév 731-es járata eredetileg Oslo és Ferihegy között közlekedett, de köztes leszállásokat hajtott végre Koppenhágában és Berlinben. A baleset a járat első szakaszán, Koppenhága közelében történt – elevenítette fel a tragédiát a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

18:52-kor a gép már a leszállás előtti végső egyenesen repült, amikor radarjele hirtelen eltűnt. A légiforgalmi irányítók először azt gondolták, hogy a jelet elnyelte a csapadékmező, ám a rádióhívásokra sem érkezett válasz. Fél órával később a mentőcsapatok megtalálták a roncsokat a vízben, alig 100 méterre a leszállópálya középvonalától.

A vizsgálat során a szakértők sem műszaki hibát, sem emberi mulasztást nem találtak. Súlyos hiányosság volt viszont, hogy a gép nem rendelkezett sem repülési adatrögzítővel, sem pilótafülke-hangrögzítővel – ezek nélkül csak feltételezésekre hagyatkozhattak.

Az egyik túlélő arról számolt be, hogy a gépet eső érte, majd hirtelen erős rázkódás következett, és már jött is a becsapódás. A vizsgálat ezért szélnyírásra gyanakodott: arra, hogy a gép szembeszélből hirtelen hátszelet kapott, ami áteséshez vezetett. Akkoriban ez a jelenség még szinte ismeretlen volt.

Jürgen Hermann német túlélő így nyilatkozott akkoriban a sajtónak: „Kint esett az eső. A benti lámpák szokás szerint elhalványultak, aztán egyszerre csak nagy rázkódást éreztem, majd teljesen sötét lett. (...) Nem tétováztam tovább, átugrottam a társam feje felett, s a hátam mögötti fény felé kúsztam. A gép farkán a szárny leszakadt, s én ott találtam menedéket az egyre gyorsabban közelgő víz elől. És lassan a sötétben is kialakult a kép előttem. A gép orra a tengerbe fúródott, a farka pedig a levegőbe meredt, a hullámzó tengerből körülbelül 1 méterre kiállt.”

A Malév 731-es járatának roncsai
A Malév 731-es járatának roncsai a koppenhágazi repülőtéren 1972. májusában
Fotó: Rolf Larsson

A rejtett ellenség: a légzuhatag

Csak több mint egy évtizeddel később derült fény arra, hogy mi is okozhatta a balesetet. 1985-ben Dallasban a Delta Air Lines 191-es járata zuhant le hasonló körülmények között, 137 ember halálát okozva. A vizsgálat során a meteorológusok azonosították az addig ismeretlen jelenséget: a légzuhatagot (downburst vagy microburst).

A légzuhatag egy kis területre korlátozódó, rendkívül erős leáramlás. A pilóták először szembeszelet tapasztalnak, emiatt csökkentik a tolóerőt. Néhány másodperc múlva azonban a lezúduló légáramlat lenyomja a gépet, majd amikor a gép kikerülne belőle, hirtelen hátszelet kap – ekkor már túl késő lehet a korrekcióra.

Valószínűleg egy ilyen légzuhatag okozta a Malév 731-es tragédiáját is Koppenhága felett.

Szentgyörgyi Dezső öröksége

A Malév 731-es tragédiája különösen fájdalmas veszteséget jelentett Magyarország számára, hiszen a kapitány személyében a nemzet egyik legnagyobb pilótáját vesztette el. Szentgyörgyi Dezső emlékét ma a kecskeméti katonai repülőbázis őrzi, amely nevét viseli: jelenleg MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárként működik. A bázison több emléktábla is tiszteleg előtte, a repülőtörténetben pedig örökre példaként marad fenn neve és teljesítménye.

Szentgyörgyi Dezső

A repülőgép-tragédia hozzájárult a repülésbiztonság fejlődéséhez

A Malév 731-es járatának katasztrófája nemcsak egy tragédia volt, hanem fontos mérföldkő is a repülésbiztonság fejlődésében. Bár 32 ember életét követelte, hozzájárult ahhoz, hogy a repülés ma biztonságosabb legyen.

A katasztrófák tanulságai nyomán a repülés biztonsága azóta jelentősen fejlődött:

  • a repülőtereken Doppler-radarok figyelik a turbulenciát és a szélnyírás-veszélyt,
  • SODAR rendszerek mérik a vertikális szélprofilt, és
  • a pilótaképzés része lett a downburst-re való reagálás.

Mindez azt jelenti, hogy a mai repülőgépek sokkal nagyobb biztonságban szállnak le zivataros körülmények között, mint az 1970-es években.

Koppenhága, 1971. szeptember 1. A mentőhajók kiemelik a balesetet szenvedett magyar gép roncsait a tengerből.
Fotó: UPI / Forrás: MTI

 

