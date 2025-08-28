A magyar repülés legendája is életét vesztette a szerencsétlenségben, a tengerbe zuhant az utasszállító

Ma 54 évvel ezelőtt, 1971. augusztus 28-án a magyar repüléstörténet egyik legsúlyosabb tragédiája rázta meg a világot. A Malév 731-es járata, egy Il–18V típusú repülőgép (HA-MOC lajstromjel), Koppenhágába tartott, ám a leszállás közben az Øresund szoros jeges vizébe csapódott. A repülőgép-tragédia során a fedélzeten 34 ember tartózkodott – 25 utas és 9 fős személyzet –, közülük csupán három utas élte túl a becsapódást, de egyikük később a kórházban elhunyt.

A repülőgép-tragédia során lezuhant Malév 731-es járatát teljesítő, HA-MOC lajstromjelű Ilyushin Il-18D repülőgép 1966-ban, a svédországi Stockholm–Arlanda repülőtéren

Fotó: Lars Söderström

A tragédia nemcsak a Malév történetében, hanem az egész repüléstörténetben különös helyet foglal el. A kapitány ugyanis vitéz Szentgyörgyi Dezső, a második világháború legendás magyar ászpilótája volt, aki több mint 220 bevetést teljesített, 29 igazolt légigyőzelmet aratott, és több mint 13 000 repült órával a háta mögött vezette a gépet. A katasztrófa alig három héttel nyugdíjazása előtt érte .

A Malév 731-es járatának katasztrófája

A Malév 731-es járata eredetileg Oslo és Ferihegy között közlekedett, de köztes leszállásokat hajtott végre Koppenhágában és Berlinben. A baleset a járat első szakaszán, Koppenhága közelében történt – elevenítette fel a tragédiát a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal.

18:52-kor a gép már a leszállás előtti végső egyenesen repült, amikor radarjele hirtelen eltűnt. A légiforgalmi irányítók először azt gondolták, hogy a jelet elnyelte a csapadékmező, ám a rádióhívásokra sem érkezett válasz. Fél órával később a mentőcsapatok megtalálták a roncsokat a vízben, alig 100 méterre a leszállópálya középvonalától.

A vizsgálat során a szakértők sem műszaki hibát, sem emberi mulasztást nem találtak. Súlyos hiányosság volt viszont, hogy a gép nem rendelkezett sem repülési adatrögzítővel, sem pilótafülke-hangrögzítővel – ezek nélkül csak feltételezésekre hagyatkozhattak.

Az egyik túlélő arról számolt be, hogy a gépet eső érte, majd hirtelen erős rázkódás következett, és már jött is a becsapódás. A vizsgálat ezért szélnyírásra gyanakodott: arra, hogy a gép szembeszélből hirtelen hátszelet kapott, ami áteséshez vezetett. Akkoriban ez a jelenség még szinte ismeretlen volt.

Jürgen Hermann német túlélő így nyilatkozott akkoriban a sajtónak: „Kint esett az eső. A benti lámpák szokás szerint elhalványultak, aztán egyszerre csak nagy rázkódást éreztem, majd teljesen sötét lett. (...) Nem tétováztam tovább, átugrottam a társam feje felett, s a hátam mögötti fény felé kúsztam. A gép farkán a szárny leszakadt, s én ott találtam menedéket az egyre gyorsabban közelgő víz elől. És lassan a sötétben is kialakult a kép előttem. A gép orra a tengerbe fúródott, a farka pedig a levegőbe meredt, a hullámzó tengerből körülbelül 1 méterre kiállt.”