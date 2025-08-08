Ezt az 5 rekordot még a Bács-Kiskunban élők sem ismerik, pedig beírták a megyét a nagykönyvbe

Ha meghalljuk azt a szót, hogy „rekord”, hajlamosak vagyunk óriás pizzákra, hatalmas pacalpörköltre vagy tömegétkeztetési kísérletekre gondolni – különösen Bács-Kiskunban, ahol a gasztronómiai hagyományok igen jelentősek. Ám a megye számos olyan rendhagyó teljesítménnyel is büszkélkedhet, amelyek nem a gyomrunkra, hanem a kreativitásra, a hagyományőrzésre vagy épp a mezőgazdaságra épülnek.

Íme 5 lenyűgöző rekord Bács-Kiskunból

Lássuk, mely rekordok kerültek be a megye történetébe úgy, hogy közben egy falatot sem kellett megenni hozzájuk.

Bács-Kiskun öt különleges rekordja

1. Guinness-rekord 20 lóval a solti Révbérpusztán

Guinness-rekord született a solti Révbérpusztán, ahol 2019-ben, pünkösdhétfőn Tóth Lajos húsz lovat hajtva mutatott be lélegzetelállító produkciót a népes közönség előtt. A magyar puszta ötöshöz még tizenöt lovat hozzáfogva született meg Solton a puszta húszas, amellyel megdöntötte a három évvel ezelőtt Bócsán, tizenhét lóval felállított rekordot.

2. Guinness-rekord Wartburg-találkozó – Tőserdő, Lakitelek

2024-ben a lakiteleki Tőserdőben Guinness-rekord dőlt meg, amikor több mint 100 veterán Wartburg gyűlt össze. Ez nemcsak nosztalgikus élmény, de technikatörténeti kuriózum is.

3. Rendszámgyűjtő testvérpár – Kecskemét

Kecskeméten él egy Guinness-rekorder testvérpár, akik ritka rendszámtáblák gyűjtésével írták be magukat a rekordok könyvébe. A gyűjteményükben számos korlátozott kiadású, már nem használt vagy különleges rendszám található.

4. Az ország legnagyobb mezőgazdasági területe

Bács-Kiskun megye mintegy 472 000 hektár mezőgazdasági területtel büszkélkedhet, ezzel hazánk legnagyobb szántóterületét tudhatja magáénak.

5. Rekord mennyiségű haszonállat Bács-Kiskunban

A KSH 2017-es adatai alapján Bács-Kiskun megyében volt a legnagyobb évtizeden belüli ugrás a szarvasmarha- és tyúkállományban. A megyében 77 000 szarvasmarha és 37 000 tehén szerepelt nyilvántartásban (az országos tehénállomány 9,3%-a itt volt).