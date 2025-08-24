augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Kvíz

14 perce

Ez a 10 régi magyar szó a legtöbbeken kifog, nézzük, Te ismered-e őket!

Címkék#jelentés#kifejezés#régies#szavak#kvíz

Tudod-e, mit jelent az alábbi 10 szó? Legújabb kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire vagy képben a régies magyar szavak jelentésével. Most tesztelheted tudásod!

Digner Brigitta

Hogy mi a közös az alábbi 10 szóban? Mindegyik egy rég elfeledett kifejezés, azonban mai megfelelőjüket napi szinten használjuk. Lássuk, kinek hány pontot sikerül összegyűjteni és kinek okoznak fejtörést a régies magyar szavak.

régies magyar szavak jelentését keressük
Mennyire vagy képben a régies magyar szavak jelentésével? Most tesztelheted tudásod!
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Régies magyar szavak, melyeket 

Korábbi kvízeinkben már próbára tehetted tudásod rég elfeledett magyar szavak terén és fejtörést okozhatott már néhány tájszó jelentése is. Most ismét frissítheted szókincsedet valamennyi érdekes kifejezéssel.

Kvízre fel!

1.
Mi az az acskó?
2.
Mit jelent a bászli kifejezés?
3.
Mi az a cseter?
4.
Mi az a csömíny?
5.
Mit jelent a dilló kifejezés?
6.
Mi az a kurumpú?
7.
Mit jelent a hetlekotla kifejezés?
8.
Mi az a kákics?
9.
Mit jelent a kupica?
10.
Mi az a lésza?

Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld tudásod korábbi játékainkkal is!

 

