1 órája
Ez a 10 régi magyar szó a legtöbbeken kifog, nézzük, Te ismered-e őket!
Tudod-e, mit jelent az alábbi 10 szó? Legújabb kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire vagy képben a régies magyar szavak jelentésével. Most tesztelheted tudásod!
Hogy mi a közös az alábbi 10 szóban? Mindegyik egy rég elfeledett kifejezés, azonban mai megfelelőjüket napi szinten használjuk. Lássuk, kinek hány pontot sikerül összegyűjteni és kinek okoznak fejtörést a régies magyar szavak.
Régies magyar szavak, melyeket
Korábbi kvízeinkben már próbára tehetted tudásod rég elfeledett magyar szavak terén és fejtörést okozhatott már néhány tájszó jelentése is. Most ismét frissítheted szókincsedet valamennyi érdekes kifejezéssel.
Kvízre fel!
