augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régi pénzérme

38 perce

Az a szerencsés, akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul, megütötte a főnyereményt

Címkék#numizmatika#pénz#forint

Elő a pénztárcákkal! Egy újabb régi pénzérme, amit érdemes keresni az aprópénzek között. Főnyereménynek számít!

Sebestyén Hajnalka

A TikTok G72 Numizmatika oldaláról minden részletet megtudható a különleges 10-esről, mely sokszorosát éri. A régi pénzérméről készült videó elején rögtön kiderül, hogy aki ilyet talál a pénztárcájában, az megnyerte a főnyereményt. De csak elvileg, mivel ez szinte lehetetlen.

30 éves a régi pénzérme, érdemes megnézni a pénztárcát,
1992-ben verték ezt a régi pénzérmét
Forrás: Tiktok

A szakértő elmondta: ez a kiskoronás címeres 10 forintos 1992-ben készült. Ez az évjárat a BU, vagyis extra verdefényes kivitelben készült, összesen 2000 darabszámban és kizárólag csak gyűjtőknek. Mivel az érmék pénzforgalomba soha nem kerültek, így nagyon csekély az esély arra, hogy ezzel bárki is találkozzon a pénztáraknál. Ez egy ritka érme, ezért az értéke tökéletes, szép külalak esetén 12-18 ezer forint között mozog. Így, akinek kedve van, ellenőrizze pénztárcája tartalmát, és ha nagyon szerencsés rátalálhat egy ilyen 1992-es 10 forintosra.

@g72numizmatika Ha ilyen érmét találsz a visszajáróban akkor szerencsés vagy! De ez szinte lehetetlen!!!!!! De miért??? Most a választ a videóból megtudod! Lájkold és osztd meg a videót legalább 2 ismerősöddel!😉👍 #forint #pénz #magyartiktok #numizmatika #magyartiktokker ♬ Relentless Escape - Steve Ralph

Sokféle régi pénz érheti a sokszorosát

A pénztárcánkban azonban más érmékre is figyeljünk. Arról már korábban beszámoltunk, hogy nagyon értékesek az 1993-ban vert részletszegény 50 forintosok

Szintén érdemes figyelni a 2009-es veretű, hibás 200 forintosra, melyen „hosszú vízvonal” néven ismert a verési hiba. 

Duplán különleges az a 2002-es 100 forintos, amelyen Kossuth látható, a kötőjelek pedig hiányoznak róla. 

S ha nem is a pénztárcánk rejti, de aukciós oldalakon hozzájuthatunk az ezüst 200 forint próbaveret-gyűjteményhez. Ehhez azonban mélyen zsebbe kell nyúlni, de a gyűjtőknek megéri. Erről numizmatikai szakembert is megszólaltattunk.
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu