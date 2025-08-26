Az a szerencsés, akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul, megütötte a főnyereményt

A TikTok G72 Numizmatika oldaláról minden részletet megtudható a különleges 10-esről, mely sokszorosát éri. A régi pénzérméről készült videó elején rögtön kiderül, hogy aki ilyet talál a pénztárcájában, az megnyerte a főnyereményt. De csak elvileg, mivel ez szinte lehetetlen.

1992-ben verték ezt a régi pénzérmét

A szakértő elmondta: ez a kiskoronás címeres 10 forintos 1992-ben készült. Ez az évjárat a BU, vagyis extra verdefényes kivitelben készült, összesen 2000 darabszámban és kizárólag csak gyűjtőknek. Mivel az érmék pénzforgalomba soha nem kerültek, így nagyon csekély az esély arra, hogy ezzel bárki is találkozzon a pénztáraknál. Ez egy ritka érme, ezért az értéke tökéletes, szép külalak esetén 12-18 ezer forint között mozog. Így, akinek kedve van, ellenőrizze pénztárcája tartalmát, és ha nagyon szerencsés rátalálhat egy ilyen 1992-es 10 forintosra.

Sokféle régi pénz érheti a sokszorosát

A pénztárcánkban azonban más érmékre is figyeljünk. Arról már korábban beszámoltunk, hogy nagyon értékesek az 1993-ban vert részletszegény 50 forintosok.

Szintén érdemes figyelni a 2009-es veretű, hibás 200 forintosra, melyen „hosszú vízvonal” néven ismert a verési hiba.

Duplán különleges az a 2002-es 100 forintos, amelyen Kossuth látható, a kötőjelek pedig hiányoznak róla.

S ha nem is a pénztárcánk rejti, de aukciós oldalakon hozzájuthatunk az ezüst 200 forint próbaveret-gyűjteményhez. Ehhez azonban mélyen zsebbe kell nyúlni, de a gyűjtőknek megéri. Erről numizmatikai szakembert is megszólaltattunk.

