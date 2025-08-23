Így néz ki az új hatszögletű érme, amit piacra dobott a Magyar Nemzeti Bank

A régi pénzek iránt hódolók, numizmatikusok körében bizonyára nem újdonság az Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat, hiszen negyedik éve sikeres. Jó hír azonban, hogy az amatőr gyűjtők is gyarapíthatják vele gyűjteményüket.

A régi pénzek gyűjtői körében az újonnan kiadott érmék is nagyon értékesek lehetnek

Forrás: magyarnemzet.hu

Az egykori Vöröskereszt Egylet székházának állít emléket a érme

A sorozat legújabb tagjának megjelenéséről a Magyar Nemzet is hírt adott. A most bemutatott emlékérme a Budavári Palotanegyed egyik újjáépített épületét, a Dísz tér 1–2. szám alatt álló egykori Vöröskereszt Egylet székházát idézi meg.

Az eredeti épület 1901 és 1903 között készült el a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete számára, Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervei alapján. A második világháborúban megsérült, és 1946-ban elbontották. Az újjáépítés 2021-ben kezdődött meg a Nemzeti Hauszmann Program keretében, és 2024 végére fejeződött be.

Méhsejtszerűen illeszkednek egymáshoz az érmék

A Magyar Nemzeti Bank által elindított Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat célja, hogy méltó módon megemlékezzen a Budavári Palotanegyed újjáépített épületeiről, valamint Hauszmann Alajos építészeti örökségéről. Az érmék különlegessége, hogy hatszögletű formájuk révén méhsejtszerűen illeszkednek egymáshoz, így nemcsak esztétikai, hanem gyűjtői szempontból is egyedülállóak.

Az emlékérmék színesfémből készülnek, és 3000 forintos névértékkel kerülnek forgalomba. Tervezőjük Endrődy Zoltán iparművész, aki minden évben új darabbal gazdagítja a sorozatot. A kibocsátás időpontja hagyományosan augusztus 21., az államalapítás ünnepét követően.

Akárcsak egy régi pénz, fizetni nem lehet vele, de értéket képvisel

A sorozatban eddig olyan ikonikus épületek kaptak helyet, mint a Szent István-terem, a Lovarda, a Főőrség épülete, valamint a legújabb a Vöröskereszt Egylet egykori székháza.

Az érmék nem mindennapi fizetőeszközként szolgálnak, hanem kulturális értékközvetítőként, amelyek felhívják a figyelmet a magyar építészeti örökségre. Megvásárolhatók a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában, webáruházában, valamint a Budavári Palotanegyed ajándékboltjaiban. A sorozat nemcsak a gyűjtők számára jelent különleges értéket, hanem mindazoknak, akik fontosnak tartják a történelmi emlékezet megőrzését és a nemzeti identitás erősítését.