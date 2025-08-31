1 órája
Azok a régi szép idők: mosolygós gyermekarcok sokasága a 60 évvel ezelőtti osztályképen
Családi fotóalbumaink lapjain megelevenednek a múlt pillanatai. Egy-egy régi fotó mosolyt csal az arcunkra, emlékeket idéz, történeteket mesél. De nemcsak a saját fényképeink képesek erre: mások retró felvételei is ismerős érzéseket kelthetnek bennünk. Legújabb összeállításunkban olyan képeket gyűjtöttünk össze, amelyek sokakban felidézhetik a régi idők hangulatát.
A Baon.hu olvasói örömmel mutatják be saját régi fotóikat. A mostani összeállításunkban van több, ami a katonai életet idézi meg, de más-más évtizedekben. Fókuszban állnak az iskolás és gyermekkori emlékek is. Egyik pedig egy híres író és egy későbbi híres riporter kecskeméti látogatását örökítette meg.
Múltidéző régi fotók
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Elsős diákok
Tiszakécskéről Rózsa András édesapjára emlékezne. A fotón id. Rózsa András látható 60 évvel ezelőtt első tanítványaival Tiszakécskén.
Katonai kórház
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója több mint 100 éves. A Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred állományát az Alföldről sorozták. A katonákat a Nagy Háború több fontszakaszán is bevetették. 1915 júniusában Toronyán volt a tábori kórház. A felvételen a női ápoló személyzet körül a 29. ezred egyik alegységének katonai, illetve baloldalt pedig egy német katona tekinthető meg.
Író-olvasó találkozó
Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna, mely szakmai pályafutásának egyik fontos mérföldköve volt. Mint írja: Kecskeméten, 1982-ben nyugdíjba vonult a Bács megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat /BÉK/ igazgatója. Ennek kapcsán kereste meg Olvasónkat Dr. P. Kovács István, a Megyei Tanács kereskedelmi osztályvezetője, hogy a fővárosból visszahívja a megyébe, és vállalja el a BÉK igazgatói posztját. Így 1982 szeptemberében kinevezték a megyei vállalat igazgatójának. Ezen a fotó egy író-olvasó találkozót örökített a BÉK vállalatnál. Bessenyi István igazgató üdvözli Végh Antal írót, mellette Juszt László kezdő TV riporter.
Katonaság
Bócsáról Bak Antal régi, fotós képeslapokkal idézné fel a sorkatonaságát. 1962-ben kapta meg a behívóját, két évre. Pécsen volt katona, de néhány hónapot töltött Keszthelyen és Kaposváron is.
Ménteleki ministránsok
Kecskemét-Méntelekről Raffainé Hábenczius Zsuzsanna nagybátyjára, Bálint Györgyre emlékezne egy régi fényképpel, az 1950-es éveket megidézve. György a katolikus ministráns társaival együtt látható a képen.
Katona
Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár fotója több mint 80 éves. A régi felvétel Ágasegyházán Jana József katonát ábrázolja a II. világháború idején.
Iskolás emlék
Páhiról Andrássy Gyula régi általános iskolás fotójával nosztalgiázna. A Páhin készült fényképen a kis diákok a tanítók, és azok gyermekeinek körében állnak az iskola előtt. Olvasónk sok kedves emléket őriz az iskolás éveiből.