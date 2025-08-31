Azok a régi szép idők: mosolygós gyermekarcok sokasága a 60 évvel ezelőtti osztályképen

A Baon.hu olvasói örömmel mutatják be saját régi fotóikat. A mostani összeállításunkban van több, ami a katonai életet idézi meg, de más-más évtizedekben. Fókuszban állnak az iskolás és gyermekkori emlékek is. Egyik pedig egy híres író és egy későbbi híres riporter kecskeméti látogatását örökítette meg.

Id. Rózsa András első tanítványaival

Elsős diákok

Tiszakécskéről Rózsa András édesapjára emlékezne. A fotón id. Rózsa András látható 60 évvel ezelőtt első tanítványaival Tiszakécskén.

A Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred állományának tagjai

Katonai kórház

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója több mint 100 éves. A Magyar Királyi 29. Népfelkelő Gyalogezred állományát az Alföldről sorozták. A katonákat a Nagy Háború több fontszakaszán is bevetették. 1915 júniusában Toronyán volt a tábori kórház. A felvételen a női ápoló személyzet körül a 29. ezred egyik alegységének katonai, illetve baloldalt pedig egy német katona tekinthető meg.

Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna

Író-olvasó találkozó

Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna, mely szakmai pályafutásának egyik fontos mérföldköve volt. Mint írja: Kecskeméten, 1982-ben nyugdíjba vonult a Bács megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat /BÉK/ igazgatója. Ennek kapcsán kereste meg Olvasónkat Dr. P. Kovács István, a Megyei Tanács kereskedelmi osztályvezetője, hogy a fővárosból visszahívja a megyébe, és vállalja el a BÉK igazgatói posztját. Így 1982 szeptemberében kinevezték a megyei vállalat igazgatójának. Ezen a fotó egy író-olvasó találkozót örökített a BÉK vállalatnál. Bessenyi István igazgató üdvözli Végh Antal írót, mellette Juszt László kezdő TV riporter.