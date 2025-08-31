Kvíz
2 órája
Felismered, mely településeken készültek ezek a régi fotók?
Ismét megmutathatják olvasóink, mennyire ismerik Bács-Kiskunt. A Fortepan.hu segítségével néhány régi fotót hoztunk, és arra vagyunk kíváncsiak, felismerik-e, hol készültek ezek a felvételek. Kvízre fel!
Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. Most azt bizonyíthatják be, hogy a Fortepan.hu régi fotóiról felismerik, mely településeken készültek. Tesztelje tudását!
Régi fotók Bács-Kiskunból
1.
Melyik településen készült ez a fotó?
2.
Melyik településen készült ez a fotó?
3.
Melyik településen készült ez a fotó?
4.
Melyik településen készült ez a fotó?
5.
Melyik településen készült ez a fotó?
6.
Melyik településen készült ez a fotó?
7.
Melyik településen készült ez a fotó?
8.
Melyik településen készült ez a fotó?
Ha tetszett kvízjátékunk, próbálja ki korábbi feladványainkat is!
Ezt ne hagyja ki!Múltidéző
Tegnap, 16:56
Így nézett ki a kecskeméti repülőtér, amikor még Fiat vadászgépek szelték az eget – fotókkal
Ezt ne hagyja ki!Múltidézés
2025.08.24. 16:12
Vissza a múltba! Rég elfeledett képeken a Bács-Kiskun vármegyei iskolák
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre