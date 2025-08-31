augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

2 órája

Felismered, mely településeken készültek ezek a régi fotók?

Címkék#régi fotó#múltidézés#kvíz

Ismét megmutathatják olvasóink, mennyire ismerik Bács-Kiskunt. A Fortepan.hu segítségével néhány régi fotót hoztunk, és arra vagyunk kíváncsiak, felismerik-e, hol készültek ezek a felvételek. Kvízre fel!

Várkonyi Rozália

Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. Most azt bizonyíthatják be, hogy a Fortepan.hu régi fotóiról felismerik, mely településeken készültek. Tesztelje tudását!

régi fotó Petőfi Sándor szülőházáról
Ezen a régi fotón Petőfi Sándor szülőháza látható
Fotó: Fortepan / Dienes Balázs

Régi fotók Bács-Kiskunból

1.
Melyik településen készült ez a fotó?
2.
Melyik településen készült ez a fotó?
3.
Melyik településen készült ez a fotó?
4.
Melyik településen készült ez a fotó?
5.
Melyik településen készült ez a fotó?
6.
Melyik településen készült ez a fotó?
7.
Melyik településen készült ez a fotó?
8.
Melyik településen készült ez a fotó?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbálja ki korábbi feladványainkat is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu