Dupla lakodalommal, 400 fős násznéppel ünnepelt az ifjú pár
Sokan féltve őrzik a családi képeket, és nagyon jól is teszik. A ma már retró érzéseket keltő, olykor megsárgult régi fotók ablakot nyitnak a múltra. A szép emlékekre, hiszen jellemzően csak a kedves emlékeket örökítik meg a fényképek.
Bács-Kiskun megyei olvasóink jóvoltából hét régi fotót mutatunk be, melyek az ötvenes évektől a kilencvenes évek végéig repítenek mindenkit vissza az időbe. Van közöttük sok családi kép, boldog gyerekkor, iskolás fényképek és egy helytörténeti érdekesség is.
Múltidéző régi fotók
Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.
A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!
Ménteleki iskolások
Kecskemét-Méntelekről Raffainé Hábenczius Zsuzsanna nagybátyjára, Bálint Györgyre emlékezne ezzel a régi, 50-es évek végén készült iskolás fotóval. A ménteleki diákok akkoriban nagyon jó közösséget alkottak. Olvasónk bízik benne, hogy lesz, aki felismeri magát vagy családtagját.
Születésnap
Bugacról Jaksa Mihályné Borbola Erzsébet testvérét, Borbola Józsefet szeretné meglepni 50. születésnapja alkalmából e két régi felvétellel. Az egyik kétéves korában készült róla, a másik 25 évvel ezelőtt a régi otthonukban, ahol a feleségével kezdték a közös életüket. Az egész család, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és két sógora, sok boldogságot és jó egészséget kíván neki.
Bolgár emlék
Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna. Az 1971-ben megnyitott kecskeméti Alföld Áruházban az „Áruk baráti országból” kereskedelmi heteket évente több alkalommal is megrendezték, különböző országok áruházai mutatkoztak be. Természetesen az Alföld Áruház is bemutatta a magyar termékeket ezen országok áruházaiban. 1977-ben a bolgár áruházi hét megnyitóján készült ez a fénykép. Az ünnepi megnyitót Olvasónk, Bessenyi István, az Alföld Kereskedelmi Vállalat igazgatója tartotta, mellette Rajko Szlavcsev, a pleveni NARCOOP elnöke és a küldöttség tagjai láthatók.
Végzősök
Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 12/A osztályát örökítette meg az 1997/98-as tanévben, Alföldy Boruss Illésné osztályfőnökkel. A diákok: Balogh Róbert, Csík Krisztina, Farkas János, Forczek Angéla, Malek Márta, Helenkár Dóra, Helfrich Zita, Horváth Anita, Horváth Klára, Horváth Tibor, Jójárt Zsolt, Ka-sza Gergely, Kiss Bernadett, Kovács Éva, Kovács Krisztina, Kökény Gyula, Lovas Hajnalka, Makádi Tímea, Mészáros Andrea, Orlik Erzsébet, Perlaki Tamás, Posta Gábor, Rigó Gergely, Rózsa Borbála, Subicz Erzsébet, Szász Gregely, Sztraka Ibolya, Szűcs Gábor, Túri Andrea és Varga Ágnes.
Lagzi előtt
Bócsáról Bak Antal egy 1969-es fotóval idézné fel a régi szép időket. Babák Valériával akkor kötöttek házasságot, ez a felvétel a dupla lakodalom előtt örökítette meg őket. Külön volt a lányos és fiús háznál is, 200-200 személlyel, egymást követő hétvégén. Sajnos Valérkát már néhány éve elveszítette, de szeretett emléke örök.
Esküvő
Kecskemétről Szijjártó László családi fotója az 1960-as évek végén Perényi Dezső és Szijjártó Mária esküvőjét örökítette meg. Mária, Olvasónk édesapjának a húga. Egy lányuk született Mónika, akinek két ikerlánya van. Sajnos Perényi Dezső már régen meghalt, de Marika még él.
Elsőáldozás
Kecskemétről Facol Lajos családi fotót mutatna be. Az egykori Jugoszláviában Fátyol Lajos néven született. Ez a fotó Bácskában felsőhegyi templomban Fátyol Gizella elsőáldozóról és Csajkás Antal plébánosról készült az ötvenes években.
