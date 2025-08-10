Dupla lakodalommal, 400 fős násznéppel ünnepelt az ifjú pár

Bács-Kiskun megyei olvasóink jóvoltából hét régi fotót mutatunk be, melyek az ötvenes évektől a kilencvenes évek végéig repítenek mindenkit vissza az időbe. Van közöttük sok családi kép, boldog gyerekkor, iskolás fényképek és egy helytörténeti érdekesség is.

Újabb régi fotókkal nosztalgiázunk

Fotó: Beküldött fotó

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Az 50-es évek végén készült iskolás fotó

Fotó: Beküldött fotó

Ménteleki iskolások

Kecskemét-Méntelekről Raffainé Hábenczius Zsuzsanna nagybátyjára, Bálint Györgyre emlékezne ezzel a régi, 50-es évek végén készült iskolás fotóval. A ménteleki diákok akkoriban nagyon jó közösséget alkottak. Olvasónk bízik benne, hogy lesz, aki felismeri magát vagy családtagját.

Borbola József kétéves korában és 25 évesen

Fotó: Beküldött fotó

Születésnap

Bugacról Jaksa Mihályné Borbola Erzsébet testvérét, Borbola Józsefet szeretné meglepni 50. születésnapja alkalmából e két régi felvétellel. Az egyik kétéves korában készült róla, a másik 25 évvel ezelőtt a régi otthonukban, ahol a feleségével kezdték a közös életüket. Az egész család, felesége, két gyermeke, édesanyja, testvére és két sógora, sok boldogságot és jó egészséget kíván neki.

Bessenyi István, az Alföld Kereskedelmi Vállalat igazgatója tartotta, mellette Rajko Szlavcsev, a pleveni NARCOOP elnöke és a küldöttség tagjai láthatók

Fotó: Beküldött fotó

Bolgár emlék

Lajosmizséről Bessenyi István újabb fotóval nosztalgiázna. Az 1971-ben megnyitott kecskeméti Alföld Áruházban az „Áruk baráti országból” kereskedelmi heteket évente több alkalommal is megrendezték, különböző országok áruházai mutatkoztak be. Természetesen az Alföld Áruház is bemutatta a magyar termékeket ezen országok áruházaiban. 1977-ben a bolgár áruházi hét megnyitóján készült ez a fénykép. Az ünnepi megnyitót Olvasónk, Bessenyi István, az Alföld Kereskedelmi Vállalat igazgatója tartotta, mellette Rajko Szlavcsev, a pleveni NARCOOP elnöke és a küldöttség tagjai láthatók.