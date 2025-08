Egy 50 éves fénykép őrzi az Alföld Áruház különleges napjának emlékét

Újabb régi fotó összeállításunkban Bács-Kiskun vármegyeiek életét idézzük meg. Olvasóink örömmel mutatják be saját felvételeiket. Van közöttük erős családi köteléket megidéző elvesztett vagy még élő szeretett hozzátartozó, vidám nyugdíjas klub rendezvény, munkahelyi emlék, és két helytörténeti különlegesség is.

Olvasóink régi fotóival nosztalgiázunk

Múltidéző régi fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2005 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton, Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Szlemenics utca 3., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

1975-ben miniszteri látogatás az Alföld Áruházban

Alföld áruház

Lajosmizséről Bessenyi István egy 50 éves fényképpel idézné fel a régi szép időket. 1975-ben az Alföld Áruházban történt miniszteri látogatás alkalmával készült képen látható: (balról jobbra) Dr. Gajdócsi István, a Megyei Tanács elnöke, Dr. Horváth István, a Megyei Pártbizottság első titkára, Hegedűs Ferenc, az Alföld Áruház igazgatója, Szurdi Miklós belkereskedelmi miniszter, Olvasónk, Bessenyi István, az Alföld Kereskedelmi Vállalat igazgatója, háttal Dr. Glied Károly, a Megyei Tanács elnökhelyettese.

Balogné Magyaródi Adriennre emlékeznek

Emlék

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna anyósára, Balogné Magyaródi Adriennére emlékezne. Adrika olyan volt számára mint egy anya és egy barátnő egyben. E két fiatalkori fotójával emlékezne rá, aki néhány éve júliusban hunyt el. Nagyon szerették, sokat gondolnak rá. Évtizedeken át dolgozott a város útlevél osztályán, sokan ismerték, szerették kiváló munkájáért.

Sokat mulatoztak az ágasegyházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai

Idősek együtt

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár a régi fotókkal nagyon szeret nosztalgiázni. Az általa is éveken át vezetett egykori ágasegyházi Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjaival sokat mulatoztak, ünnepeltek, kirándultak. Ez a fotó is hosszú évekkel ezelőtt egy vidám pillanatot örökített meg.