augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leállás

1 órája

Továbbra sem működik az EESZT, így juthat mégis hozzá a gyógyszeréhez

Címkék#recept#hiba#gyógyszertár#EESZT

Péntek kora délután több hardverelem meghibásodása miatt leállás történt az elektronikus közigazgatási rendszerben – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A felhőalapú receptkiváltás jelenleg sem működik.

Mester-Horváth Nikolett

A szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártóval, és azonosították a hibát, amelynek javítása megkezdődött. A Digitális Állampolgár felület (DÁP), más e-ügyintézési portálok, valamint az okmányigénylő rendszerek (személyi, útlevél, jogosítvány) működése helyreállt. A VENDÉGEM Szállás alkalmazás is zavartalanul üzemel. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a felhőalapú receptkiváltás viszont továbbra sem működik, így a betegdokumentumok sem elérhetők.

nem működik a felhőalapú receptkiváltás, megkezdődött a javítás,
Így alakul a receptkiváltás
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így lehetséges a receptkiváltás

Amíg a meghibásodást nem orvosolják, a következőképp lehet kiváltani a gyógyszereket.

  • A gyógyszertárak a Felírási Igazolás bemutatásával támogatással kiadhatják a gyógyszert. 
  • Ha ez nem áll rendelkezésre, de más orvosi dokumentumban szerepel a készítmény neve, adagolása és hatáserőssége, a gyógyszer támogatás nélkül, teljes áron kiadható. 
  • A papíralapú receptek változatlanul érvényesek és támogatással kiválthatók.

A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu