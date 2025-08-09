Továbbra sem működik az EESZT, így juthat mégis hozzá a gyógyszeréhez

A szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártóval, és azonosították a hibát, amelynek javítása megkezdődött. A Digitális Állampolgár felület (DÁP), más e-ügyintézési portálok, valamint az okmányigénylő rendszerek (személyi, útlevél, jogosítvány) működése helyreállt. A VENDÉGEM Szállás alkalmazás is zavartalanul üzemel. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a felhőalapú receptkiváltás viszont továbbra sem működik, így a betegdokumentumok sem elérhetők.

Így alakul a receptkiváltás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Így lehetséges a receptkiváltás

Amíg a meghibásodást nem orvosolják, a következőképp lehet kiváltani a gyógyszereket.

A gyógyszertárak a Felírási Igazolás bemutatásával támogatással kiadhatják a gyógyszert.

bemutatásával támogatással kiadhatják a gyógyszert. Ha ez nem áll rendelkezésre, de más orvosi dokumentumban szerepel a készítmény neve, adagolása és hatáserőssége, a gyógyszer támogatás nélkül, teljes áron kiadható.

szerepel a készítmény neve, adagolása és hatáserőssége, a gyógyszer támogatás nélkül, teljes áron kiadható. A papíralapú receptek változatlanul érvényesek és támogatással kiválthatók.

A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.