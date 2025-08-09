1 órája
Továbbra sem működik az EESZT, így juthat mégis hozzá a gyógyszeréhez
Péntek kora délután több hardverelem meghibásodása miatt leállás történt az elektronikus közigazgatási rendszerben – közölte az Energiaügyi Minisztérium. A felhőalapú receptkiváltás jelenleg sem működik.
A szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártóval, és azonosították a hibát, amelynek javítása megkezdődött. A Digitális Állampolgár felület (DÁP), más e-ügyintézési portálok, valamint az okmányigénylő rendszerek (személyi, útlevél, jogosítvány) működése helyreállt. A VENDÉGEM Szállás alkalmazás is zavartalanul üzemel. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a felhőalapú receptkiváltás viszont továbbra sem működik, így a betegdokumentumok sem elérhetők.
Így lehetséges a receptkiváltás
Amíg a meghibásodást nem orvosolják, a következőképp lehet kiváltani a gyógyszereket.
- A gyógyszertárak a Felírási Igazolás bemutatásával támogatással kiadhatják a gyógyszert.
- Ha ez nem áll rendelkezésre, de más orvosi dokumentumban szerepel a készítmény neve, adagolása és hatáserőssége, a gyógyszer támogatás nélkül, teljes áron kiadható.
- A papíralapú receptek változatlanul érvényesek és támogatással kiválthatók.
A Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.
Brutális erővel repültek le a rolleresek a kétkerekűről, felkavaró videót tett közzé a rendőrség