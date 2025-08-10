Bács-Kiskun polgárőrei gazdálkodhatnak a legmagasabb támogatási összegből

Az elnökségi ülés első napirendi pontjaként dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség (BKVMPSZ) elnöke átadta a járási koordinátorok megbízólevelét. Ezt követően értékelte a június 21-én, a Szelidi-tó partján, kiváló hangulatban megrendezett vármegyei polgárőrnapot. Fekecs Dénes elmondta, hogy mintegy 1000 polgárőr vett részt a közösségépítő rendezvényen, mely az egyik legjobban sikerült esemény volt a polgárőrnapok sorában. A vármegyei elnök emlékeztetett: dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke a polgárőrnapon jelentette be, hogy az Országgyűlés megszavazta a polgárőrséget érintően cégautóadó eltörlését a szolgálati autókra vonatkozóan, ami országos szinten több mint 300 millió forint megtakarítást jelent a tagegyesületeknek.

Elnökségi ülést tartott a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség Helvécián

Fotó: Horváth Péter

A Bács-Kiskun megyei polgárőrök kapják a legnagyobb támogatást

Fekecs Dénes szót ejtett az OPSZ drogellenes programjáról, mellyel a polgárőrség a rendőrség munkáját segíti. Ehhez plusz támogatást kapott a polgárőrség, és Bács-Kiskunba a legmagasabb összeg, 8 millió forint támogatási forrás érkezik, ami egészében a tagegyesületek ilyen irányú feladatellátását segíti. Emellett további kiegészítő támogatások segítik az egyesületek munkáját.

Az elnök kiemelte, hogy év elején hat Bács-Kiskunbeli polgárőr-egyesület megalapítását tűzték ki célul, és ennek eredményeként Ladánybenén már megalakult a Bene Vitéz Polgárőr Egyesület.

A gyermekvédelem kiemelt feladatuk

Dr. Mák Kornél, a BKVMPSZ elnökségi tagja, egyben a Kadafalvi Polgárőr Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a gyermekvédelem jegyében a polgárőrök kiemelt figyelmet fordítanak a megyében a tassi ÁGOTA Falván nevelkedő gyermekek biztonságának őrzésére. Mint Mák Kornél fogalmazott, ÁGOTA Falván, az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központban 17 ezer gyermek nevelkedik, és éves viszonylatban mintegy 40 ezer gyermek táborozik.

Csorba Sándor elnökségi tag, a Határvédelmi Tagozat elnöke a migrációs helyzetet értékelte, kiemelve a polgárőrök határvédelemben tanúsított emberfeletti munkáját.

