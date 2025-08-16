Kiderült, ki indul biztosan Kiskunfélegyháza polgármesteri posztjáért

Mint arról beszámoltunk Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere júliusban váratlanul mondott le tisztségéről a képviselő-testülethez címzett nyilatkozatában. Ebben azt írta, hogy az üzleti életben folytatja tovább tevékenységét. Ugyanakkor a jövőben tanácsadóként vállal szerepet a város fejlődése érdekében. Azóta nem lehetett tudni, ki vagy kik indulnak a polgármester-választáson.

Polgármester-választás lesz októberben Kiskunfélegyházán

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Egy jelölt már biztosan lesz a polgármester-választáson

Az eltelt több mint egy hónap alatt folyamatosak a találgatások a városban, hogy ki veszi át Csányi József helyét. Kollár Lászlón kívül egyelőre még más nem jelentette be, hogy indul az október 12-re kitűzött polgármester-választáson. Kollár László a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület színeiben méretteti meg magát.

Kollár László a következőket írja közösségi oldalán:

„Tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon felvettük a kesztyűt, regisztráltunk az időközi polgármester-választásra. Egyesületünk személyemet indítja jelöltként, ezzel téve eleget a Csányi József lemondása utáni megkereséseknek, felkéréseknek.

A munka most kezdődik, igen sok teendőnk lesz augusztus 23-tól. Ekkor vesszük fel az ajánlásgyűjtő íveket, melyek kitöltése az első lépés a tényleges jelöltté váláshoz.

Elsőként ebben kérem segítségüket, hogy minél rövidebb idő alatt sikerüljön összegyűjtenünk azt a 400 ajánlást, melyet a Választási Bizottságnak kell átadnunk ellenőrzésre. Amennyiben meghaladjuk a 300 érvényes ajánlást, úgy a bizottság határozatával válok jelöltté, akire szavazni lehet október 12-én.”

Az országgyűlési választásokon is indul

Kollár László egyébként a jövő évi országgyűlési képviselő választáson is indul a 4-es számú választókerületben. Erről is közösségi oldalán adott hírt még júliusban.

Kollár László 57 éves, nős, három gyermekes családapa. Önálló vállalkozóként dolgozott egész életében. 2010 óta képviselő a kiskunfélegyházi képviselő-testületben, illetve két cikluson keresztül a megyei önkormányzatnak is tagja volt. 2024-ben a Válasszon Jövőt Kiskun Lokálpatrióta Egyesület színeiben indult és szerzett listás mandátumot.