Balla László is ringbe száll a polgármesteri székért – galériával

Ebben részletesen beszámolnak arról, hogy miért romlott meg a viszony a képviselők és a polgármester között.

A közleményben azt írják, hogy Csányi Józseffel vállalhatatlan és méltatlan életvitele és viselkedése miatt nem tudtak már együtt dolgozni.

„Mert valóban válaszút elé állítottuk: vagy változtat és tisztázza magát, vagy átszervezzük a várost. A képviselő-testületnek joga van arra, hogy a polgármester irányítása alól, közvetlenül a testület irányítása alá helyezze a közbeszerzéseket, a városüzemeltetést, a vagyongazdálkodást, a fejlesztéseket. Nekünk felelős vezetőként mindent meg kellett tennünk azért, hogy a felmondásra készülő tisztségviselőket itt tartsuk és ne omoljon össze a város, ne álljon meg az élet. Ő azonban őrült módon viselkedett: nem válaszolt semmire és nem tartotta magát semmiért felelősnek. Amikor világossá vált számára, hogy többet nem hagyjuk, hogy folytassa, amit művel, akkor cinikusan csak annyit mondott: lemond, kéri a három havi végkielégítését és a bent maradt szabadságának megváltását.”– olvasható a közleményben, melyben további súlyos vádakat fogalmaztak meg a képviselők.

A jegyző is bejelentette lemondását

Augusztus 21-én dr. Faragó Zsolt, Kiskunfélegyháza jegyzője is bejelentette lemondását.

Közösségi oldalán többek között a következőket írja.

„Az elmúlt időszakban olyan mértékű emberi, szakmai és erkölcsi hiányosságokkal szembesültünk a kollégáimmal, amelyekre bár sokszor próbáltunk, nem tudtunk megfelelő megoldást találni. Velem együtt több tucat kollégám is hosszú ideje őrlődött, hogy merre tovább. Igen, mi fordultunk segítségért a képviselőkhöz, mert ezek az emberek jóhiszeműen megbíztak a városvezetőben, nem tudták mi történik zárt ajtók mögött. A legtöbbször mi sem” – írja.

„Igen, megromlott a viszonyom Csányi József volt polgármesterrel. Évekig én voltam a fal. Miközben az volt a feladatom és kollégáim feladata, hogy a város törvényesen és jól működjön, ez a tevékenységem, tevékenységünk számos esetben szembe került a volt polgármester érdekeivel. Az egyre nagyobb nyomás, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyekkel nem értek egyet rendkívül megviselte már az egészségemet is” – tette hozzá Faragó Zsolt.