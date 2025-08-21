59 perce
Balla László is ringbe száll a polgármesteri székért – galériával
Kiskunfélegyháza alpolgármestere is indul az októberi időközi polgármester-választáson. Balla László a Nemzeti Fórum képviselőcsoport polgármester-jelöltjeként méretteti meg magát. Erről csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be a képviselőcsoport.
Mint arról beszámoltunk, Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere júliusban váratlanul mondott le tisztségéről a képviselő-testülethez címzett nyilatkozatában. Ebben azt írta, hogy az üzleti életben folytatja tovább tevékenységét. Ugyanakkor a jövőben tanácsadóként vállal szerepet a város fejlődése érdekében.
Az alpolgármestert jelöli a Nemzeti Fórum
Balla László a Nemzeti Fórum polgármester-jelöltje, akit Ván Jenő képviselőtársa mutatott be a csütörtöki sajtótájékoztatón.
Elmondta, Balla László 20 éves közéleti munkáját, közösségszervező képességét, rendezvényszervező és karitatív tevékenységét mindenki jó ismeri a városban. Úgy véli, hogy Balla László polgármester-jelölttel és a tisztességes, hozzáértő önkormányzati dolgozókkal, valamint a jelenlegi képviselő-testülettel folytatódhat az a munka, ami az elmúlt tíz évben garantálta Kiskunfélegyháza fejlődését.
– Balla László feltétlen bizalmát élvezi a hivatali dolgozóknak, önkormányzati munkatársaknak, képviselőcsoportunknak – mondta.
Balla László tősgyökeres kiskunfélegyházi, felsőfokú tanulmányai befejezése után visszatért a városba, és pedagógusként tevékenykedett csaknem 30 évig. 2002 óta vesz részt a város közéletében, amikor külsős bizottsági tag lett, majd 2006-tól megválasztott önkormányzati képviselőként dolgozik. 2010 óta főállású alpolgármesterként tevékenykedik. Képviselő-jelöltként körzetében 2006 óta folyamatosan elnyerte a választók bizalmát. Három éve vesz részt a helyi polgárőrség munkájában vezetőként, jelentős szerepet vállal Kiskunfélegyháza ifjúsági, sport-, közösségi programjainak és jótékonysági kezdeményezések szervezésében, jelenleg alpolgármesterként a polgármesteri feladatokat is ellátja. Nős, két gyermek édesapja. Munkája mellett részt vesz a felesége által a városban működtetett két sikeres vállalkozásban.
Miért mondott le Csányi József a polgármesterségről?
A délutáni sajtótájékoztatót megelőzően Balla László és 10 képviselőtársa – Bense Zoltán, Gyenes Attila, Horváth Gábor, dr. Kiss Ákos Csaba, dr. Ónodi Izabella, dr. Réczi László, Rosta Ferenc, Szabó József, Szamosi Endre, Ván Jenő – közleményt adott ki Csányi József polgármester lemondásával kapcsolatban.
Ebben részletesen beszámolnak arról, hogy miért romlott meg a viszony a képviselők és a polgármester között.
A közleményben azt írják, hogy Csányi Józseffel vállalhatatlan és méltatlan életvitele és viselkedése miatt nem tudtak már együtt dolgozni.
„Mert valóban válaszút elé állítottuk: vagy változtat és tisztázza magát, vagy átszervezzük a várost. A képviselő-testületnek joga van arra, hogy a polgármester irányítása alól, közvetlenül a testület irányítása alá helyezze a közbeszerzéseket, a városüzemeltetést, a vagyongazdálkodást, a fejlesztéseket. Nekünk felelős vezetőként mindent meg kellett tennünk azért, hogy a felmondásra készülő tisztségviselőket itt tartsuk és ne omoljon össze a város, ne álljon meg az élet. Ő azonban őrült módon viselkedett: nem válaszolt semmire és nem tartotta magát semmiért felelősnek. Amikor világossá vált számára, hogy többet nem hagyjuk, hogy folytassa, amit művel, akkor cinikusan csak annyit mondott: lemond, kéri a három havi végkielégítését és a bent maradt szabadságának megváltását.”– olvasható a közleményben, melyben további súlyos vádakat fogalmaztak meg a képviselők.
A jegyző is bejelentette lemondását
Augusztus 21-én dr. Faragó Zsolt, Kiskunfélegyháza jegyzője is bejelentette lemondását.
Közösségi oldalán többek között a következőket írja.
„Az elmúlt időszakban olyan mértékű emberi, szakmai és erkölcsi hiányosságokkal szembesültünk a kollégáimmal, amelyekre bár sokszor próbáltunk, nem tudtunk megfelelő megoldást találni. Velem együtt több tucat kollégám is hosszú ideje őrlődött, hogy merre tovább. Igen, mi fordultunk segítségért a képviselőkhöz, mert ezek az emberek jóhiszeműen megbíztak a városvezetőben, nem tudták mi történik zárt ajtók mögött. A legtöbbször mi sem” – írja.
„Igen, megromlott a viszonyom Csányi József volt polgármesterrel. Évekig én voltam a fal. Miközben az volt a feladatom és kollégáim feladata, hogy a város törvényesen és jól működjön, ez a tevékenységem, tevékenységünk számos esetben szembe került a volt polgármester érdekeivel. Az egyre nagyobb nyomás, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyekkel nem értek egyet rendkívül megviselte már az egészségemet is” – tette hozzá Faragó Zsolt.
„Sajnos tegnap óta olyan dolgokat olvasok és hallok vissza magamról, amelytől meg kell védenem magam. Köztisztviselőként és jegyzőként ezt nem tehetem meg. Magánemberként igen. Mert meg fogom védeni magam, meg fogom védeni a becsületemet, a tisztességemet. Meg fogom védeni valamennyi munkatársam becsületét is. Ezért a mai napon kezdeményeztem a jegyzői jogviszonyom megszüntetését. Ez nekem egy nagyon nehéz döntés, de most nincs más út. Ez a helyes út.”– írja dr. Faragó Zsolt.
A volt polgármestert is megkerestük
A felvetésekkel kapcsolatban a korábbi polgármestert, Csányi Józsefet is megkerestük, aki arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy augusztus 22-én, pénteken 9 órakor tart nyilvános sajtótájékoztatót a félegyházi Béke téren, ahol mindenre reagálni fog.
Kollár László volt az első jelölt
Elsőként Kollár László jelentette be, hogy indul az október 12-re kitűzött polgármester-választáson. Kollár László a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület színeiben méretteti meg magát.
Ülésezett a képviselőcsoportFotók: Vajda Piroska
