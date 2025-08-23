augusztus 23., szombat

Közlemény

Megváltozik a kecskeméti piacok nyitvatartása

Címkék#nyitvatartás#piac#közlemény

Igaz, még a nyár utolsó napjait élvezhetjük, de hamarosan jönnek a szürkébb napok. Ezzel együtt a kecskeméti piac téli nyitvatartásra tér át.

Sebestyén Hajnalka

A Kecskeméti Piac közleményéből kiderül: a korábbi éveknek megfelelően szeptember 1. és április 30. között a kecskeméti piacokon téli nyitvatartás lép életbe. A következőképpen alakulnak az egyes telephelyeken. 

így alakul a piacok nyitvatartása
A kecskeméti piac a téli nyitvatartásra tér át
Fotó: Bús Csaba

Budai utcai piaccsarnok és szabadtér:

  • kedd-péntek: 6-14 óráig
  • szombat: 6-13 óráig
  • vasárnap: 6-12 óráig várja a látogatókat.

Szent László körúti nagybani zöldség- és gyümölcspiac: 

  • hétfőn és csütörtökön gépjárművel 6-12 óráig hajthatnak be
  • gyalogosan 7-12 óráig léphetnek be a vásárlók a piac területére.

A széchenyivárosi kispiac nyitvatartása változatlan marad, hétfőtől vasárnapig 6-14 óráig várják a vásárlókat. A Szent László körúti zsibpiac nyitvatartása is ugyanaz lesz, szombaton és vasárnap 6-14 óráig kereshető fel. 



 

 

