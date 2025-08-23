Közlemény
Megváltozik a kecskeméti piacok nyitvatartása
Igaz, még a nyár utolsó napjait élvezhetjük, de hamarosan jönnek a szürkébb napok. Ezzel együtt a kecskeméti piac téli nyitvatartásra tér át.
A Kecskeméti Piac közleményéből kiderül: a korábbi éveknek megfelelően szeptember 1. és április 30. között a kecskeméti piacokon téli nyitvatartás lép életbe. A következőképpen alakulnak az egyes telephelyeken.
Budai utcai piaccsarnok és szabadtér:
- kedd-péntek: 6-14 óráig
- szombat: 6-13 óráig
- vasárnap: 6-12 óráig várja a látogatókat.
Szent László körúti nagybani zöldség- és gyümölcspiac:
- hétfőn és csütörtökön gépjárművel 6-12 óráig hajthatnak be
- gyalogosan 7-12 óráig léphetnek be a vásárlók a piac területére.
A széchenyivárosi kispiac nyitvatartása változatlan marad, hétfőtől vasárnapig 6-14 óráig várják a vásárlókat. A Szent László körúti zsibpiac nyitvatartása is ugyanaz lesz, szombaton és vasárnap 6-14 óráig kereshető fel.
