Kecskeméten még augusztus 20-án is több helyen vásárolhatunk
Nem kell pánikba esni, hazánk nagy ünnepnapján is tudunk vásárolni Kecskeméten. Mutatjuk, hogy hol.
Ma már sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy legyen olyan nap, amikor nem tudnak boltba menni. Augusztus 20-án, szerdán hivatalosan minden üzletlánc zárva lesz, de például shopként is működő benzinkutakon, kisebb magánboltokban vagy a piacon tudunk vásárolni.
A Kecskeméti Piac hirdetményében olvasható:
- Augusztus 20-án, szerdán 5.30-12.00 óráig a Budai utcai nagypiac friss pékáru, tejtermék, savanyúság, virág, zöldség kínálattal, valamint kiváló vendéglátói üzletekkel várja az érdeklődőket.
- A Széchenyivárosi Kispiac pedig 6.00-14.00 óráig tart nyitva.
