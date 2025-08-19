augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitvatartás

1 órája

Kecskeméten még augusztus 20-án is több helyen vásárolhatunk

Címkék#bolt#benzinkút#augusztus 20#vásárlás#ünnepnap

Nem kell pánikba esni, hazánk nagy ünnepnapján is tudunk vásárolni Kecskeméten. Mutatjuk, hogy hol.

Sebestyén Hajnalka

Ma már sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy legyen olyan nap, amikor nem tudnak boltba menni. Augusztus 20-án, szerdán hivatalosan minden üzletlánc zárva lesz, de például shopként is működő benzinkutakon, kisebb magánboltokban vagy a piacon tudunk vásárolni. 

Boltban vásárolnak az emberek
Augusztus 20-án ezeken a helyeken vásárolhatunk Bács-Kiskunban
Fotó:  Shutterstock.com / Illusztráció

A Kecskeméti Piac hirdetményében olvasható: 

  • Augusztus 20-án, szerdán 5.30-12.00 óráig a Budai utcai nagypiac friss pékáru, tejtermék, savanyúság, virág, zöldség kínálattal, valamint kiváló vendéglátói üzletekkel várja az érdeklődőket. 
  • A Széchenyivárosi Kispiac pedig 6.00-14.00 óráig tart nyitva.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu