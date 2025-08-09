augusztus 9., szombat

Jön az év legvarázslatosabb égi jelensége, így figyelheted meg a Perseidákat

A nyár leglátványosabb csillaghullása hamarosan ismét elcsábítja az égbolt szerelmeseit. A Perseidák meteorraj augusztus 12-én hajnalban éri el tetőpontját. Akinek van türelme kora reggelre vagy az éjszaka közepére ébren maradni, különleges égi show-ban lehet része.

A jelenség már július 17-e óta megfigyelhető, de a Perseidák meteorraj csúcspontja csak augusztus 12-én jön el, amikor ideális esetben akár óránként 100 hullócsillag is feltűnhet, feltéve, ha derült az ég és kedvezőek a fényviszonyok.

Jön a Perseidák meteorraj, hullócsillagokat figyelhetünk meg,
Hamarosan érkezik a Perseidák meteorraj
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért a Perseidák meteorraj a leghíresebb?

A meteorok a Perseus csillagkép irányából, azaz északkelet felől indulnak, magasra emelkedve a horizont fölé, ami megkönnyíti az észlelést. A jelenség népi neve sem véletlen: Szent Lőrinc könnyeinek is hívják, hiszen Lőrinc napjához (augusztus 10.) kapcsolódik minden évben. A rajhoz tartozó meteorok rendkívül gyorsak, sebességük elérheti az 59 kilométer/másodpercet, és gyakran nagyon fényesek, nem véletlen, hogy a Perseidák a legismertebb meteorraj a világon – írja a Köpönyeg.

A telihold beleszólhat az élménybe

Az idei év megfigyelését azonban némileg beárnyékolja a telihold, ami augusztus 10-én köszönt be, ezért a csúcshullás idején erősen bevilágítja az eget, így várhatóan kevesebb, óránként körülbelül 50–70 hullócsillag lesz látható, de ez nagyban függ a megfigyelés helyszínének sötétségétől és az égbolt tisztaságától.

Érdemes tehát több éjszakára is nyitott szemmel lenni, hiszen a Perseidák nemcsak a maximum idején, de előtte és utána is bőséges hullócsillagokat kínálnak.

Csillaghullás lóháton

A Bugaci Ménesbirtokra várják azokat, akik akár lovas fogaton vagy lóháton szeretnék megnézni a csillaghullást.

A kecskeméti Svábhegyi Csillagvizsgáló is várja az érdeklődőket, ahol augusztus 9-én és 10-én nemcsak meteorokat, de távcsöves észlelést, látványos előadásokat és különleges programokat is kínálnak.

 

