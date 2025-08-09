augusztus 9., szombat

Lezárják a forgalmas Duna-hidat, mutatjuk a kerülőutat

Hónapok óta tartanak a karbantartási munkálatok a Dunavecse és Dunaújváros közötti autópályaszakaszon. A Pentele hídon hamarosan teljes pályazár lép életbe.

Mester-Horváth Nikolett

Nyár elején számoltunk be róla, hogy a júniusra tervezett egy hónapos lezárás helyett hétvégi forgalomkorlátozásokkal haladtak tovább az M8-as autópályán található Pentele híd karbantartási munkálataival. A felújítás részeként azonban augusztusban teljes pályazár lép életbe.

le lesz zárva a Pentele híd, teljes pályazár lép életbe,
Le lesz zárva a Pentele híd
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ekkor lesz a Pentele híd lezárva

Az MKIF Zrt. arról tájékoztatta a Duol.hu szerkesztőségét, hogy 

az eredetileg 2025. 08. 08. és 08. 10. közötti munkavégzés átütemezésre került, és a tervek szerint várhatóan 08.15.-én (pénteken) 17:00-tól, 08.17.-én (vasárnap) 19:00-ig lesz teljes pályazár a Pentele hídon – tehát a most következő hétvégén, 08. 08. és 08. 10. között nem lesz teljes zár. 

A közlekedők Dunaföldvár felé tudnak kerülni, így az M8-as helyett az 52-es főút Dunaföldvár és Solt közötti szakaszán lehet átkelni a Dunán.

Hónapok óta tartanak a munkálatok

A Dunavecse és Dunaújváros közötti 1682 méteres Pentele hídon márciusban kezdődtek meg az ütemezett karbantartási munkák. A 2007-ben átadott hídon 13 éve végeztek utoljára sarucserét. Azóta végzett vizsgálatok kisebb hibákat tártak fel a dilatációs elemeknél, illetve olyan elhasználódást, ami csökkenti a jelenlegi saruk élettartamát. Emiatt idén több sarut és a dilatációs szerkezetet is cserélik.

 

 

