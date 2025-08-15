28 perce
Egész hétvégére lezárják a forgalmas Duna-hidat
Figyelem! Péntektől vasárnapig teljes pályazár lesz a Pentele hídon, a forgalmat Dunaföldvár felé terelik, az 52-es főúton.
Hónapok óta tartanak a karbantartási munkálatok a Dunavecse és Dunaújváros közötti M8-as autópályaszakaszon. Ezen a hétvégén teljes pályazár várható a Pentele hídon.
Teljes szélességében le lesz zárva a Pentele híd
Az MKIF Zrt. közleménye szerint a hidat várhatóan pénteken 17 órától teljes szélességében lezárják, a korlátozás vasárnap este 19 óráig tart. A forgalmat Dunaföldvár felé terelik, a folyón átkelni a lezárás ideje alatt Dunaföldvár és Solt között, az 52-es főúton lehet.
A sofőröknek érdemes előre tervezniük, és számítani a megnövekedett forgalomra a terelőúton a hétvégén.
Március óta tartanak a munkálatok
A 1682 méter hosszú Pentele hídon márciusban kezdődtek meg az ütemezett karbantartási munkák. A 2007-ben átadott hídon 13 éve végeztek utoljára sarucserét. Az elmúlt évek vizsgálatai kisebb hibákat tártak fel a dilatációs elemeknél, valamint olyan elhasználódást, ami csökkenti a jelenlegi saruk élettartamát. Emiatt idén több sarut és a dilatációs szerkezetet is cserélnek.
