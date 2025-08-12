Pár száz forintos retró termékekkel csábítanak a boltok akciós ajánlatai

Hétről-hétre meglepő portékák jelennek meg az Aldi, Lidl, Auchan, Tesco és Penny akciós polcain. Megnéztük a következő akciós újságok választékát, melyből olyan 1000 forint alatti termékeket választottunk ki, melyekből garantáltan sok fogy majd. Ráadásul nemcsak olcsók, de retrók, nosztalgiára hívogatóak, sőt van egy kakukktojás, mely ikonikus sorozatot is megidéz.

A Penny pár százas ajánlata sokak kedvence lesz

Fotó: MW-archív/ Illusztráció

Odatapad a Penny nindzsa, ahová a gyerekek csak akarják

Retró játék érhető el a Pennyben csütörtöktől. A tapadósnindzsa-szett két figurából áll, és csak 299 forintba kerül az egész.

Imádni fogják a gyerekek, hiszen ezeket a figurákat falra, ablakra vagy más sima felületre lehet dobni, és odatapadnak vagy lecsúsznak, miközben különféle mozdulatokat végeznek.

Ez adja a játék szórakoztató jellegét. Ráadásul még a tévé és mobil elől is ki lehet őket mozdítani ezzel az olcsó, vicces játékkal.

Retró édesség a Tesco-ban, nyúlik, de extra ízélményt ad

Egy régen is kedvelt édességet fedeztünk fel a Tesco kínálatában. A Fini Roller gumicukorszalag ára 199 forint, de Clubcarddal még ennél is kedvezőbb, 189 forint. A gumicukorszalag régen is népszerű volt, főként a savanykás ízek kedvelői szeretik. A hosszú, rugalmas cukorkák általában színes csíkos formában jelennek meg, és gyakran vannak cukorral vagy savanyú porral bevonva, ami extra ízélményt ad. Hogy a hipermarketben kapható gumicukorszalag milyen ízvilágot képvisel, vásárlás után kiderül.

Az Aldi megoldást nyújt a foltokra, vicces formában

Az Aldi választékából is kitűnik egy régi időket idéző termék. Kétdarabos vasalható foltszett kapható 599 forintért. A vasalható matrica dekoratív vagy javító célú textildarab, amelyet vasalóval lehet rögzíteni ruhára, táskára vagy más textilfelületre. A hátoldalán hőre aktiválódó ragasztóréteg van, amely a vasalás során megolvad, és így rögzíti a foltot az anyaghoz. Többféle mintával kínálják, lesz többek között Harry Potter-es is.

Az Auchan segít a befőzésben, különleges üvegeket is ajánl

Már javában folynak a befőzések, melyhez az Auchan is sokféle befőttes üveget kínál, ráadásul színes és szép tetők külön is kaphatók. Kecskeméten, a ZKI-nál is minden évben népszerű a paradicsomlé vásárlása, nemcsak a helyiek vásárolják az ízletes és egészséges italt. Ezekhez tökéletes az az esztétikus megjelenésű, szép 720 milliliteres paradicsomos üveg, melyet az Auchan mindössze 319 forintért kínál, de engedményes kártyával 259 forint az ára.