2 órája
Pár száz forintos retró termékekkel csábítanak a boltok akciós ajánlatai
Izgalmas és különleges termékek akár pár száz forintért is beszerezhetők a csütörtökön induló akciók során a hazai ismert üzletláncokban. Minden kisfiú elámul majd, ha meglátja a Penny vicces, mozgásra ösztönző játékát. A kreatív anyukák pedig az Aldi retró dekoratív ajánlatát tuti nem hagyják ki.
Hétről-hétre meglepő portékák jelennek meg az Aldi, Lidl, Auchan, Tesco és Penny akciós polcain. Megnéztük a következő akciós újságok választékát, melyből olyan 1000 forint alatti termékeket választottunk ki, melyekből garantáltan sok fogy majd. Ráadásul nemcsak olcsók, de retrók, nosztalgiára hívogatóak, sőt van egy kakukktojás, mely ikonikus sorozatot is megidéz.
Odatapad a Penny nindzsa, ahová a gyerekek csak akarják
Retró játék érhető el a Pennyben csütörtöktől. A tapadósnindzsa-szett két figurából áll, és csak 299 forintba kerül az egész.
Imádni fogják a gyerekek, hiszen ezeket a figurákat falra, ablakra vagy más sima felületre lehet dobni, és odatapadnak vagy lecsúsznak, miközben különféle mozdulatokat végeznek.
Ez adja a játék szórakoztató jellegét. Ráadásul még a tévé és mobil elől is ki lehet őket mozdítani ezzel az olcsó, vicces játékkal.
Retró édesség a Tesco-ban, nyúlik, de extra ízélményt ad
Egy régen is kedvelt édességet fedeztünk fel a Tesco kínálatában. A Fini Roller gumicukorszalag ára 199 forint, de Clubcarddal még ennél is kedvezőbb, 189 forint. A gumicukorszalag régen is népszerű volt, főként a savanykás ízek kedvelői szeretik. A hosszú, rugalmas cukorkák általában színes csíkos formában jelennek meg, és gyakran vannak cukorral vagy savanyú porral bevonva, ami extra ízélményt ad. Hogy a hipermarketben kapható gumicukorszalag milyen ízvilágot képvisel, vásárlás után kiderül.
Az Aldi megoldást nyújt a foltokra, vicces formában
Az Aldi választékából is kitűnik egy régi időket idéző termék. Kétdarabos vasalható foltszett kapható 599 forintért. A vasalható matrica dekoratív vagy javító célú textildarab, amelyet vasalóval lehet rögzíteni ruhára, táskára vagy más textilfelületre. A hátoldalán hőre aktiválódó ragasztóréteg van, amely a vasalás során megolvad, és így rögzíti a foltot az anyaghoz. Többféle mintával kínálják, lesz többek között Harry Potter-es is.
Az Auchan segít a befőzésben, különleges üvegeket is ajánl
Már javában folynak a befőzések, melyhez az Auchan is sokféle befőttes üveget kínál, ráadásul színes és szép tetők külön is kaphatók. Kecskeméten, a ZKI-nál is minden évben népszerű a paradicsomlé vásárlása, nemcsak a helyiek vásárolják az ízletes és egészséges italt. Ezekhez tökéletes az az esztétikus megjelenésű, szép 720 milliliteres paradicsomos üveg, melyet az Auchan mindössze 319 forintért kínál, de engedményes kártyával 259 forint az ára.
A Lidl terméke megidézi a Poirot sorozat egyik ikonikus jelenetét
A párszázas ajánlatok után a Lidl katalógusából egy drágább termékre bukkantunk, de viszi a pálmát. Az egy kilós kiszerelésű, fagyasztott fish and chips egy klasszikus brit étel, amely tésztabundában lévő tőkehalból és sült krumpliból áll. Az angol ikonikus brit fogás még a Poirot egyik részében is felbukkan. A belga magánnyomozó bár nem rajong az angol étkekért, de ezt mosolyogva falatozta a Sárga írisz részben, melyre Jap felügyelő egy útszéli büfében hívta meg. Angliában hagyományosan újságpapírba csomagolva árulták, ma már inkább dobozban vagy tányéron szolgálják fel.
Új korszak kezdődik: Nagy Adri életében jelentős fordulatot hoz az ősz
Nem kell bűnözőnek lennie, hogy a rendőrség elvigye az autóját, több okuk is lehet rá