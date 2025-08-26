Parlagfű, nyári nátha és koronavírus: dr. Gaszner András elmondta, mire figyeljünk

A nyár sok örömet tartogat, de a forróság, a hirtelen hőhullámok és a pollenszezon komoly próbatétel elé állítja a szervezetünket, erről beszélt dr. Gaszner András háziorvos a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. A háziorvos szerint nemcsak a hőguta és a napszúrás veszélyes, hanem a kevés folyadékbevitel, a nyári nátha és a parlagfű-allergia is.

Nyári betegségek, parlagfű-allergia és a hőség veszélyei

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hőség és folyadékbevitel – nem elég a másfél liter!

A köztudatban elterjedt másfél literes ajánlás nyári hőségben kevésnek bizonyul. A háziorvos szerint a szervezet igénye ilyenkor három-öt liter is lehet, főleg fizikai munka mellett. A dehidratáció fejfájást, rossz közérzetet és betegséget is okozhat. Érdemes könnyebb, nyárias ételeket választani, hogy ne terheljük túl a szervezetünket.

Nyári nátha – nem csak a klíma okozza

Sokan úgy gondolják, hogy csak a légkondicionáló miatt lehet megfázni nyáron, ám ez tévedés. Az immunrendszert a nagy hőingadozás és a vírusok tömege is próbára teszi. A „nyári nátha” hasonló tüneteket produkál, mint egy téli megfázás, de általában enyhébb lefolyású.

Parlagfű-allergia: orrdugulás, viszketés, de láz nincs

Augusztus végén tombol a parlagfűszezon, amelynek tünetei könnyen összetéveszthetők egy felső légúti fertőzéssel. Az orrdugulás, a tüsszögés és a szem-orrviszketés tipikus jelek, ám az allergiában soha nincs láz. A szakember emlékeztetett: nem is olyan régen a parlagfű botanikai ritkaságnak számított, mára azonban rengeteg ember életét keseríti meg.

Koronavírus – új variáns a láthatáron

A beszélgetésben szó esett a koronavírus új fajtájáról is. A részleteket podcastadásból ismerhetik meg a hallgatók.