augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

1 órája

Parlagfű, nyári nátha és koronavírus: dr. Gaszner András elmondta, mire figyeljünk

Címkék#baon podcast#Dr Gaszner András#parlagfű#pollenszezon#háziorvos

Dr. Gaszner András háziorvos volt a Rádió 1 Gong vendége, aki a nyári betegségekről, a folyadékfogyasztás fontosságáról, a parlagfű okozta allergiáról és a koronavírus új variánsáról is beszélt.

Orosz Fanni Flóra

A nyár sok örömet tartogat, de a forróság, a hirtelen hőhullámok és a pollenszezon komoly próbatétel elé állítja a szervezetünket, erről beszélt dr. Gaszner András háziorvos a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. A háziorvos szerint nemcsak a hőguta és a napszúrás veszélyes, hanem a kevés folyadékbevitel, a nyári nátha és a parlagfű-allergia is.

Nyári betegségek, parlagfű-allergia és a hőség veszélyei
Nyári betegségek, parlagfű-allergia és a hőség veszélyei
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hőség és folyadékbevitel – nem elég a másfél liter!

A köztudatban elterjedt másfél literes ajánlás nyári hőségben kevésnek bizonyul. A háziorvos szerint a szervezet igénye ilyenkor három-öt liter is lehet, főleg fizikai munka mellett. A dehidratáció fejfájást, rossz közérzetet és betegséget is okozhat. Érdemes könnyebb, nyárias ételeket választani, hogy ne terheljük túl a szervezetünket.

Nyári nátha – nem csak a klíma okozza

Sokan úgy gondolják, hogy csak a légkondicionáló miatt lehet megfázni nyáron, ám ez tévedés. Az immunrendszert a nagy hőingadozás és a vírusok tömege is próbára teszi. A „nyári nátha” hasonló tüneteket produkál, mint egy téli megfázás, de általában enyhébb lefolyású.

Parlagfű-allergia: orrdugulás, viszketés, de láz nincs

Augusztus végén tombol a parlagfűszezon, amelynek tünetei könnyen összetéveszthetők egy felső légúti fertőzéssel. Az orrdugulás, a tüsszögés és a szem-orrviszketés tipikus jelek, ám az allergiában soha nincs láz. A szakember emlékeztetett: nem is olyan régen a parlagfű botanikai ritkaságnak számított, mára azonban rengeteg ember életét keseríti meg.

Koronavírus – új variáns a láthatáron

A beszélgetésben szó esett a koronavírus új fajtájáról is. A részleteket podcastadásból ismerhetik meg a hallgatók.

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu