Baja

Szakaszosan lezárják a népszerű parkot, mindenkitől fokozott figyelmet kérnek október végéig

Baján folytatódnak a helyreállítási és fejlesztési munkálatok. A játszóterek és a strand után most a Pandúr Ökoparkra irányul a figyelem.

Rab Rita

Mint ismeretes, a bajai Nagy-Pandúr-sziget északi csücskében 2014 óta várja látogatóit a Pandúr Ökopark. A bajaiak és a városba látogató turisták egyik kedvenc pihenőhelyén, az ötszintes kilátó mellett tanösvény és park is található. Kiváló helyszín családok és baráti társaságok számára, hiszen rendelkezik bográcsozásra, sütögetésre alkalmas tűzrakóhelyekkel, pihenőpadokkal, játszótérrel. 

Szakaszosan lezárják a Pandúr Ökoparkot
Felújítás, festés kezdődik, ami lezárásokkal jár majd
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Most a létesítményben a fa deszkák állagának megóvása érdekében 2025. augusztus 25-én, hétfőn felújítás, festés kezdődik. A szakemberek a park egyes területeit emiatt szakaszosan lezárják. A főzőhelyek a munkálatok ideje alatt is használhatók. A kivitelezők mindenkitől fokozott odafigyelést és körültekintést kérnek. Az állagmegóvó munkálatok előreláthatólag október végéig készülnek el.

 

 

