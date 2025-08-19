Indul a párlatfőző szezon, ezek a legfontosabb tudnivalók egyenesen az adóhatóságtól

A pálinkafőzés legalapvetőbb előírása, hogy magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcséből, abból származó alapanyagából állíthat elő párlatot – szögezte le közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Pálinkafőzés: a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, családtagjai és vendégei fogyaszthatják el.

Fotó: MW / Illusztráció

Magánfőzőként évente legfeljebb 86 litert lehet főzni adómentesen

A jövedéki jogszabályok alapján, egy adott évben, háztartásonként, vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik.

A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell.

A desztillálóberendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem szükséges, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A pálinkafőzés folyamatait is be kell jelenteni

A párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A nyilatkozatok a papír alapon történő benyújtás mellett, elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.

A párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű űrlapon kell bejelenteni.

kell bejelenteni. Szintén be kell jelenteni – megkezdés előtt – a párlat előállításának szándékát, a NAV_J49 jelű (Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról) űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására.

Csak a család és a vendégek fogyaszthatják

Ha több párlatot állítottak elő, mint amit bejelentettek – de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert –, akkor a különbözetről, a tárgyév végéig, tájékoztatni kell a NAV-ot, a NAV_J49 jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlatmennyiség túllépését pedig a NAV_J42 jelű (Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok) nyomtatványon kell bejelenteni. A többletmennyiséget meg kell semmisíteni, a NAV-val egyeztetett módon.