Jön a változás: szeptembertől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban

A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. nemrégiben fontos közleményt juttatott el a gyártói és kereskedői szövetségekhez – értesült a Magyar Nemzet. A levél a palackvisszaváltások után járó kezelési díjak változásáról tájékoztat.

A palackvisszaváltás sikere miatt a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. sávos díjszabást vezet be

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Mi változik szeptembertől?

Jelenleg a boltok palackonként 5 forintot kapnak a kézi, és 7,50 forintot a gépi visszaváltásért. Az új rendszerben:

a kézi visszaváltást végző és 200 négyzetméternél kisebb üzletek 11,50 forintot,

a 200–400 négyzetméteres automatás boltok 7,50 forintot,

a legnagyobb áruházak pedig 3,50 forintot kapnak minden visszavett palack után.

Rekord a palackvisszaváltásban

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a változtatás hátterében az áll, hogy a rendszer a vártnál is jobban teljesített. A nagyobb boltokban napi tízezer palack is visszakerülhet az automatákba, országosan pedig akár tízmillió darabot váltanak vissza naponta. Ez óriási előrelépés a REpontok bevezetése előtti időkhöz képest, amikor még szinte ugyanennyi palack a hulladéklerakóban végezte.

Az újrahasznosítás sem volt túl sikeres projekt a „palackvisszaváltás-időszámítás” előtt, ugyanis a használt palackok csupán egyharmadát dobták az emberek a szelektív kukákba, és ennek is csak a harmadát lehetett újrahasznosítani, mert nagyobb része szennyezett volt. Ezért is lényeges, hogy Magyarországon terjedt el a világon a leggyorsabban a visszaváltási rendszer: ma a visszaváltási arány meghaladja a 80 százalékot!

Esély a kicsiknek

A kezelési díj célja a visszaváltás működtetésének költségeit fedezni, például az automaták üzemeltetését és a helyiségek tisztán tartását. Eddig mintegy 18 milliárd forint jutott a palackvisszaváltással foglalkozó üzletekhez, ám ennek több mint 80 százaléka a legnagyobb áruházaknál landolt.

A nagy boltok ráadásul forgalmi előnyhöz is jutnak: a vásárlók jellemzően náluk költik el a visszaváltásért kapott 50 forintokat, ami éves szinten 100 milliárd forintos pluszforgalmat jelenthet. Ez komoly tétel, hiszen 2024-ben összesen 928 milliárd forintot költöttek élelmiszerre az országban. Az is kedvez a kereskedőknek, hogy a vásárlási kuponok értékét akkor is megkapják, ha a vásárló elveszíti vagy nem váltja be a blokkot, a visszaváltások 80–85 százaléka kupon formájában történik.