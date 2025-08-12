augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MOHU

1 órája

Jön a változás: szeptembertől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban

Címkék#Mohu#REpont#palackvisszaváltás

Szeptember 1-jétől módosul a visszaváltási rendszerben fizetett kezelési díj, amely érinti a kézi és gépi gyűjtést végző boltokat egyaránt. A palackvisszaváltás sikere miatt a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. sávos díjszabást vezet be, hogy igazságosabb legyen a kisebb és nagyobb üzletek közötti elosztás.

Vizi Zalán

A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. nemrégiben fontos közleményt juttatott el a gyártói és kereskedői szövetségekhez – értesült a Magyar Nemzet. A levél a palackvisszaváltások után járó kezelési díjak változásáról tájékoztat.

Szeptember 1-jétől módosul a palackvisszaváltási rendszerben fizetett kezelési díj
A palackvisszaváltás sikere miatt a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. sávos díjszabást vezet be
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Mi változik szeptembertől?

Jelenleg a boltok palackonként 5 forintot kapnak a kézi, és 7,50 forintot a gépi visszaváltásért. Az új rendszerben:

  • a kézi visszaváltást végző és 200 négyzetméternél kisebb üzletek 11,50 forintot,
  • a 200–400 négyzetméteres automatás boltok 7,50 forintot,
  • a legnagyobb áruházak pedig 3,50 forintot kapnak minden visszavett palack után.

Rekord a palackvisszaváltásban

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a változtatás hátterében az áll, hogy a rendszer a vártnál is jobban teljesített. A nagyobb boltokban napi tízezer palack is visszakerülhet az automatákba, országosan pedig akár tízmillió darabot váltanak vissza naponta. Ez óriási előrelépés a REpontok bevezetése előtti időkhöz képest, amikor még szinte ugyanennyi palack a hulladéklerakóban végezte.

Az újrahasznosítás sem volt túl sikeres projekt a „palackvisszaváltás-időszámítás” előtt, ugyanis a használt palackok csupán egyharmadát dobták az emberek a szelektív kukákba, és ennek is csak a harmadát lehetett újrahasznosítani, mert nagyobb része szennyezett volt. Ezért is lényeges, hogy Magyarországon terjedt el a világon a leggyorsabban a visszaváltási rendszer: ma a visszaváltási arány meghaladja a 80 százalékot!

Esély a kicsiknek

A kezelési díj célja a visszaváltás működtetésének költségeit fedezni, például az automaták üzemeltetését és a helyiségek tisztán tartását. Eddig mintegy 18 milliárd forint jutott a palackvisszaváltással foglalkozó üzletekhez, ám ennek több mint 80 százaléka a legnagyobb áruházaknál landolt.

A nagy boltok ráadásul forgalmi előnyhöz is jutnak: a vásárlók jellemzően náluk költik el a visszaváltásért kapott 50 forintokat, ami éves szinten 100 milliárd forintos pluszforgalmat jelenthet. Ez komoly tétel, hiszen 2024-ben összesen 928 milliárd forintot költöttek élelmiszerre az országban. Az is kedvez a kereskedőknek, hogy a vásárlási kuponok értékét akkor is megkapják, ha a vásárló elveszíti vagy nem váltja be a blokkot, a visszaváltások 80–85 százaléka kupon formájában történik.

A magasabb díj viszont ösztönözheti a kisebb boltokat, hogy visszaváltó pontot működtessenek. Sőt, önkormányzatok és magánvállalkozások számára is nyitott a lehetőség, hogy REpontot üzemeltessenek. Már napi néhány ezer palack begyűjtése is gazdaságos lehet, ami nemcsak a környezetnek kedvez, hanem a helyi közösségeknek is bevételt hozhat.

A legnagyobb multiknál – például Kecskeméten a Mercedes-gyárban – jellemző, hogy üzemel REpont, de a kezelési díj változásával ez még több szereplőnek kínálhat gazdaságos és környezetbarát megoldást.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu