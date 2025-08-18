augusztus 18., hétfő

Filmbe illő

1 órája

Üvegbe zárt kívánság: Bajáig sodorta a Duna a nyár legkedvesebb üzenetét

Filmekbe illő kedves történetet kering az egyik közösségi oldalon. Egy palackposta több száz kilométert utazott a Dunán, míg végül Bajánál megtalálták. Az üvegbe zárt üzenet sokak arcára csalt mosolyt.

Orosz Fanni Flóra

Veréb Nóri július 28-án Óbudán, a Rozmaring étterem mellett engedte vízre az üvegbe zárt levelét. A palackposta hosszú utat tett meg, mielőtt célba ért.

A palackposta több száz kilométert utazott a Dunán
Bajánál kötött ki a palackposta

A lány levele kedves üzenetet tartalmazott: arra kérte a megtalálót, hogyha rábukkan a palackra, tegye közé a Facebook-on. A Dunán sodródó üveg végül Bajánál, a Kádár-szigetnél kötött ki.

A nyár egyik legkedvesebb története

Kiss Martin pontosan úgy járt el, ahogyan Nóri kérte: a palack megtalálása után lefotózta az üzenet, majd feltette a Facebook-oldalára. A poszt hamar nagy népszerűségre tett szert, és rengetegen osztották meg a történetet.

A fotót már több mint ezren kedvelték, és egyre többen írják, milyen megható, hogy ez a kívánság teljesülhetett. Az apró üzenet így sok emberhez eljutott, és mindenkihez elvitte a nyár egyik legkedvesebb történetét.

 

