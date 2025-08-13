augusztus 13., szerda

3 órája

Elveszítheti a jogosultságot, ha ezt nem tudja az özvegyi nyugdíjról

Könnyen lecsúszhat róla, aki nem figyel a határidőkre. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az ideiglenes özvegyi nyugdíjról.

Brockmeyer Sophie Isabella

Dr. Farkas András nyugdíjszakértő segített tisztázni az ideiglenes özvegyi nyugdíj feltételeit. Fontos tudni, mikor kell igényelni, és meddig jár a támogatás, mert könnyen le lehet csúszni róla.

Ezt kell tudni az ideiglenes özvegyi nyugdíjról
Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az ideiglenes özvegyi nyugdíjról
Fotó: MTI / Bruzák Noémi

Alapinformációk az ideiglenes özvegyi nyugdíjról

Az egyszerűbb megértés végett felosztottuk a legfontosabb információkat külön pontokra, amelyek segíthetnek a tájékozódásban.

1. Ideiglenes özvegyi nyugdíj igénylése

Az özvegyi nyugdíjról fontos tudni, hogy igényelni kell, mert nem jár automatikusan. Minél előbb érdemes elkezdeni a folyamatot, mert az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére. Ez azt jelenti, hogy legalább egy havi ellátás megállapíthatóságáig kell igényelni a nyugdíjt.

2. Mennyi az özvegyi nyugdíj ideiglenes változata?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a 60 százaléka, amely az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíj néven megillette, vagy megillette volna. 

3. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj meddig jár pontosan?

A házastárs halálának időpontjától legalább egy évig jár ez a támogatás. Amennyiben megárvult gyermek is lesz a családban  férj halála által, akkor az árva 18 hónapos koráig jár a támogatás, ha fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermekről van szó, akkor annak harmadik szülinapjáig folyósítható az ideiglenes özvegyi nyugdíj - tájékoztatott a nyugdíjszakértő.

4. Az ideiglenes ellátás megszűnése után özvegyi nyugdíjra jogosultak köre

Három esetben lehetséges az özvegyi nyugdíjra való jogosultság az ideiglenes lejárata után:

  • az özvegy a halál időpontjában betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt,
  • megváltozott munkaképesség miatt, az özvegy egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos,
  • legalább két gyermekről vagy egy tartósan beteg gyermekről gondoskodik az özvegy, aki az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult.

 

 

