3 órája
Elveszítheti a jogosultságot, ha ezt nem tudja az özvegyi nyugdíjról
Könnyen lecsúszhat róla, aki nem figyel a határidőkre. Dr. Farkas András nyugdíjszakértő segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az ideiglenes özvegyi nyugdíjról.
Dr. Farkas András nyugdíjszakértő segített tisztázni az ideiglenes özvegyi nyugdíj feltételeit. Fontos tudni, mikor kell igényelni, és meddig jár a támogatás, mert könnyen le lehet csúszni róla.
Alapinformációk az ideiglenes özvegyi nyugdíjról
Az egyszerűbb megértés végett felosztottuk a legfontosabb információkat külön pontokra, amelyek segíthetnek a tájékozódásban.
1. Ideiglenes özvegyi nyugdíj igénylése
Az özvegyi nyugdíjról fontos tudni, hogy igényelni kell, mert nem jár automatikusan. Minél előbb érdemes elkezdeni a folyamatot, mert az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak addig állapítható meg, amíg az igényléstől visszaszámított hat hónapon belül lehetőség van a jogosultság megszerzésére. Ez azt jelenti, hogy legalább egy havi ellátás megállapíthatóságáig kell igényelni a nyugdíjt.
2. Mennyi az özvegyi nyugdíj ideiglenes változata?
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak a 60 százaléka, amely az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíj néven megillette, vagy megillette volna.
3. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj meddig jár pontosan?
A házastárs halálának időpontjától legalább egy évig jár ez a támogatás. Amennyiben megárvult gyermek is lesz a családban férj halála által, akkor az árva 18 hónapos koráig jár a támogatás, ha fogyatékos, vagy tartósan beteg gyermekről van szó, akkor annak harmadik szülinapjáig folyósítható az ideiglenes özvegyi nyugdíj - tájékoztatott a nyugdíjszakértő.
4. Az ideiglenes ellátás megszűnése után özvegyi nyugdíjra jogosultak köre
Három esetben lehetséges az özvegyi nyugdíjra való jogosultság az ideiglenes lejárata után:
- az özvegy a halál időpontjában betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt,
- megváltozott munkaképesség miatt, az özvegy egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos,
- legalább két gyermekről vagy egy tartósan beteg gyermekről gondoskodik az özvegy, aki az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult.
Jön a változás: szeptembertől új díjszabás lép életbe a palackvisszaváltásban
Hétről hétre ezrek tapadnak rá a gázpedálra, a figyelmeztetések mit sem érnek