2025.08.08. 19:04
Valóra vált rémálom, amit átélt a fiatal tanulóvezető, az oktató gyors reakciója mentette meg őket – videóval
Ezekben a napokban valóban a megszokottnál is óvatosabban kell vezetni. Az őzek násza miatt nem ritka az úton átszaladó Bambi. A tájékozott és figyelmes sofőrök erre felkészültek, de sokan egyáltalán nem foglalkoznak ezzel az esetleges veszélyforrással. Szerencsére arra is van jó példa, amikor a vezetésoktató kiemelt figyelmet fordít a témára.
Éppen benne vagyunk az őzek násza csúcsidőszakában, mely megközelítőleg augusztus közepéig tart. Utána azonban a szarvasokra kell majd felkészülni. A kezdő vezetők, és olykor a több éves jogosítvánnyal rendelkezők se tudják, mit tegyenek, ha a bokorból, vagy a fák közül hirtelen kiugrik az állat. Éppen ezért fontos, hogy az autóoktató erre is felkészítse a tanulóvezetőt. A napokban egy nagyon ijesztő, de egyben tanulságos eset történt.
Minden autós rémálma vált valóra, fényes nappal
Egy fiatal, tanulóvezető lány haladt oktatójával Orosháza környékén, amikor egy őz ugrott ki a jármű elé – írja a beol.hu. A cikkben olvasható: Megyesi Dávid oktató éppen azt taglalta a tanítványának, hogy mire figyeljen vezetés közben, hogyan érzékelje a váratlan helyzeteket, például a vadak felbukkanását. S ekkor váratlanul egy őz ugrott ki eléjük. Szerencsére az oktatónak a reakcióideje gyors volt.
A cikk hozzászólásaiban sokan dicsérik az oktatót, és volt aki humorizált is, hogy biztosan ő rendezte meg a jelenetet, hogy szemléltesse a tananyagot.
Őzek násza: kártérítések vadgázolás esetén
A vadbalesetek kapcsán akár kártérítés is követelhető, ennek azonban meg vannak a szabályai, melyet korábbi cikkünkben dr. Szigethy Béla, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi szervezete és a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökének beszélgetése alapján mutattunk be. Szintén írtunk arról is, hogy mit tehet a sofőr, amikor megpillantja az őzet.
