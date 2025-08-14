Milliókat spórolhat, aki most lép, ilyen jó ajánlat évek óta nem volt

Még csak nemrég hirdették meg az Otthon Start Program által adott fix 3 százalékos lakáshitel lehetőségét, de máris nagyon sokan keresnek a kölcsönnek megfelelő ingatlant. Véleményüket páran hírportálunknak is kifejtették.

Az Otthon Start Program kifejezetten népszerű lehetőség lett a lakásvásárlók körében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi az az Otthon Start Program?

A fix 3 százalékos lakáshitel biztonságot nyújthat az első ingatlanjukat vásárlók számára. Előnye közé tartozik, hogy a felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami egyéb hitel esetében dupla ennyi szokott lenni. A hitelkeret házra és tanyára 150 millió forint, lakásra pedig 100 millió forint, a négyzetméterenkénti ára az ingatlannak pedig maximum 1,5 millió forint lehet. A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év. Az Otthon Start Program által nyújtott hitel szeptember elsején lesz elérhető először, végső határideje pedig nincs a benyújtásnak, de további fontos határidőkről korábbi cikkünkből szerezhet információkat.

Berényi István egyéni ingatlanértékesítő mindenkinek azt ajánlotta, hogy jól gondolja végig ezt az ajánlatot, mielőtt olyat vállalna magára, ami a végére túl sok lesz. Kiemelte ezen kívül még az időben megtett értékbecslés fontosságát, és további hasznos tanácsokat is adott.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel

a 18. életév betöltése,

és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony.

További feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség, a feltételekről részletesebben korábbi cikkünkben olvashat. Ha pedig már rendelkezik lakótulajdonnal, akkor érdemes ezeket a kitételeket elolvasni az Otthon Start Program igényléséhez.

Mit szól ehhez a lehetőséghez az utca embere?

Az általunk megszólított kecskemétiek jó véleménnyel voltak a kedvezményes lakáshitelről.

Brockmeyer Petra Diána a kölcsön legkedvezőbb részének azt emelte ki, hogy a kamat fix 3 százalékos, ami a többi hitelnél átlagosan 6 százalék szokott lenni körülbelül.

Ez nagyon jó lehetőség a fiataloknak, mert az önrész is kisebb, mint egy átlagos, egyéb hitel esetében.

A hitelről annyira pozitívan vélekedik, hogy gyermekeinek is ezt a kölcsönt ajánlja, mert ők is nehezen oldanák meg a nagyobb, például 20 százalékos önrészt.