Jó hír! Vidéken négyből három ingatlan megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek

Az Otthon Start Programot nemrég hirdették meg, és szeptember elsején pedig megkezdődik hivatalosan is a kölcsön felvételének lehetősége. A program keretei között fix 3 százalékos lakáshitel feltételére van lehetőség, azoknak, akik először vásárolnak ingatlant.

Ezek az ingatlanok felelnek meg az Otthon Start Program feltételeihez

Hány ingatlan közül lehet választani a 3 százalékos lakáshitel keretei között?

Négyből három ingatlan felel meg átlagosan a fix 3 százalékos lakáshitelnek. A városok között ez a szám azonban nagyon különböző lehet – állapította meg Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com oldalon elérhető eladó házak és lakások közül 135 ezerből 102 ezer felel meg a hitel elvárásainak. A kimutatások szerint azonban a nagyobb városok között is eltérések vannak az arányok szempontjából.

Míg Salgótarjánban és Békéscsabán szinte teljes a lefedettség, addig az ingatlanok szempontjából kifejezetten drága Debrecenben az arány 79 százalék. Győr és Szeged térségében is egészen jó arányban, 89 és 83 százalékban felelnek meg az ingatlanok a feltételeknek, valamint Veszprémben is 10-ből 8 ingatlanra felvehető az Otthon Start Program által nyújtott kedvezményes lakáshitel.

Kecskeméten is meglepően jók az arányok, hiszen 87 százalékban megfelelnek a házak és lakások a kölcsön feltételeinek, annak ellenére, hogy többek szerint itt nagyon magasak az ingatlanárak.

Budapesten ezekhez képest vészesen kevés eladó lakás és ház felel meg a feltételeknek, ami számokban 41 százalékot jelent. Balogh László szerint azért, mert itt általánosságban sokkal magasabbak az ingatlanárak, hiszen például a társasházi lakások négyzetméterenkénti ára is már 1,4 milliónál jár.

Mit lehet tudni az Otthon Start Programról?

A fix 3 százalékos lakáshitel előnyei, hogy a kamat nem változik, így biztonságos és kiszámítható is. A kölcsön felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami a többi hitel esetében 20 százalék szokott lenni, a futamideje pedig 25 év a kedvezményes lakáshitelnek. A kölcsön kerete házak és tanyák tekintetében 150 millió forint, lakásokra nézve pedig 100 millió forint, a négyzetméterenkénti ára az ingatlannak pedig maximum 1,5 millió forint lehet. Akinek még nem lenne esetleg elég önereje, vagy felkészültsége a hitelre, annak sem kell aggódnia, mert a hitelfelvételi lehetőségeknek nincs határideje, a további hasznos időpontokról korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.