1 órája
Jó hír! Vidéken négyből három ingatlan megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek
Budapesten sokkal kevesebb házra és lakásra lehet felvenni a fix 3 százalékos lakáshitelt, mint az ország többi részén. Szakértő segítségével összehasonítottuk a különböző településeket, az alapján, hogy mennyi ingatlan felel meg a Otthon Start Program feltételeinek.
Az Otthon Start Programot nemrég hirdették meg, és szeptember elsején pedig megkezdődik hivatalosan is a kölcsön felvételének lehetősége. A program keretei között fix 3 százalékos lakáshitel feltételére van lehetőség, azoknak, akik először vásárolnak ingatlant.
Hány ingatlan közül lehet választani a 3 százalékos lakáshitel keretei között?
Négyből három ingatlan felel meg átlagosan a fix 3 százalékos lakáshitelnek. A városok között ez a szám azonban nagyon különböző lehet – állapította meg Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Az ingatlan.com oldalon elérhető eladó házak és lakások közül 135 ezerből 102 ezer felel meg a hitel elvárásainak. A kimutatások szerint azonban a nagyobb városok között is eltérések vannak az arányok szempontjából.
Míg Salgótarjánban és Békéscsabán szinte teljes a lefedettség, addig az ingatlanok szempontjából kifejezetten drága Debrecenben az arány 79 százalék. Győr és Szeged térségében is egészen jó arányban, 89 és 83 százalékban felelnek meg az ingatlanok a feltételeknek, valamint Veszprémben is 10-ből 8 ingatlanra felvehető az Otthon Start Program által nyújtott kedvezményes lakáshitel.
Kecskeméten is meglepően jók az arányok, hiszen 87 százalékban megfelelnek a házak és lakások a kölcsön feltételeinek, annak ellenére, hogy többek szerint itt nagyon magasak az ingatlanárak.
Budapesten ezekhez képest vészesen kevés eladó lakás és ház felel meg a feltételeknek, ami számokban 41 százalékot jelent. Balogh László szerint azért, mert itt általánosságban sokkal magasabbak az ingatlanárak, hiszen például a társasházi lakások négyzetméterenkénti ára is már 1,4 milliónál jár.
Mit lehet tudni az Otthon Start Programról?
A fix 3 százalékos lakáshitel előnyei, hogy a kamat nem változik, így biztonságos és kiszámítható is. A kölcsön felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami a többi hitel esetében 20 százalék szokott lenni, a futamideje pedig 25 év a kedvezményes lakáshitelnek. A kölcsön kerete házak és tanyák tekintetében 150 millió forint, lakásokra nézve pedig 100 millió forint, a négyzetméterenkénti ára az ingatlannak pedig maximum 1,5 millió forint lehet. Akinek még nem lenne esetleg elég önereje, vagy felkészültsége a hitelre, annak sem kell aggódnia, mert a hitelfelvételi lehetőségeknek nincs határideje, a további hasznos időpontokról korábbi cikkünkben olvashat részletesebben.
Berényi István egyéni ingatlanértékesítő felhívta arra a figyelmet, hogy az ajánlatot jól gondoljuk végig, és tervezzük meg, hogy nehogy túlvállaljuk magunkat. Nagyon fontosnak tartja még, hogy időben intézzük el az értékbecslést, ezentúl más hasznos tanácsokat is említett korábbi cikkünkben.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel, ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű. Feltétel még a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség, a további információkról pedig részletesebben régebbi cikkünkben írtunk.
Ágasegyháza kalóztanyává változott, kincsvadászat és megannyi élmény várta a gyerekeket – fotók
Nem számít a saját ingatlan, ilyen feltételek mellett tulajdonosként is felvehető a fix 3 százalékos lakáshitel