4 órája
Milliókat spórolhat, aki most lép, ilyen jó ajánlat évek óta nem volt
Az fix 3 százalékos lakáshitel híre már többekhez eljutott, és kifejezetten népszerű lehetőség lett a lakásvásárlók körében. Megkérdeztük azonban egyenként is egy-két ember véleményét az Otthon Start Programról.
Még csak nemrég hirdették meg az Otthon Start Program által adott fix 3 százalékos lakáshitel lehetőségét, de máris nagyon sokan keresnek a kölcsönnek megfelelő ingatlant. Véleményüket páran hírportálunknak is kifejtették.
Mi az az Otthon Start Program?
A fix 3 százalékos lakáshitel biztonságot nyújthat az első ingatlanjukat vásárlók számára. Előnye közé tartozik, hogy a felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami egyéb hitel esetében dupla ennyi szokott lenni. A hitelkeret házra és tanyára 150 millió forint, lakásra pedig 100 millió forint, a négyzetméterenkénti ára az ingatlannak pedig maximum 1,5 millió forint lehet. A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év. Az Otthon Start Program által nyújtott hitel szeptember elsején lesz elérhető először, végső határideje pedig nincs a benyújtásnak, de további fontos határidőkről korábbi cikkünkből szerezhet információkat.
Berényi István egyéni ingatlanértékesítő mindenkinek azt ajánlotta, hogy jól gondolja végig ezt az ajánlatot, mielőtt olyat vállalna magára, ami a végére túl sok lesz. Kiemelte ezen kívül még az időben megtett értékbecslés fontosságát, és további hasznos tanácsokat is adott.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel
- a 18. életév betöltése,
- és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony.
További feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség, a feltételekről részletesebben korábbi cikkünkben olvashat. Ha pedig már rendelkezik lakótulajdonnal, akkor érdemes ezeket a kitételeket elolvasni az Otthon Start Program igényléséhez.
Mit szól ehhez a lehetőséghez az utca embere?
Az általunk megszólított kecskemétiek jó véleménnyel voltak a kedvezményes lakáshitelről.
Brockmeyer Petra Diána a kölcsön legkedvezőbb részének azt emelte ki, hogy a kamat fix 3 százalékos, ami a többi hitelnél átlagosan 6 százalék szokott lenni körülbelül.
Ez nagyon jó lehetőség a fiataloknak, mert az önrész is kisebb, mint egy átlagos, egyéb hitel esetében.
A hitelről annyira pozitívan vélekedik, hogy gyermekeinek is ezt a kölcsönt ajánlja, mert ők is nehezen oldanák meg a nagyobb, például 20 százalékos önrészt.
Strehle Yannick Mark Ilija azt mondta: manapság nehéznek tűnik egy lakás vagy egy ház vásárlása. Pont emiatt tartja ő is nagyon kedvező és kézenfekvő lehetőségnek, a kölcsön igénylésén már ő is gondolkodik.
Bíró Ramóna ingatlanértékesítő is elmondta személyes véleményét az Otthon Start Programról.
– Óriási lehetőséget kínál a mostani fiataloknak – hangsúlyozta. Azért is gondolja nagyon kedvezőnek, mert szerinte ezzel a hitellel akár több mint 10 millió forintot is lehet spórolni, valamint biztonságos és kiszámítható is.
Határozottan ajánlom azoknak, akik első lakást vásárolnak.
– mondta az ingatlanértékesítő. Ramóna nap mint nap ingatlanokkal foglalkozik, de ezt a lehetőséget annyira kedvezőnek tartja, hogy magánemberként is határozottan elgondolkozik ezen az ajánlaton – tette hozzá.
Kozma Márk, aki szintén szintén fontolgatja a fix 3 százalékos lakáshitel igénylését, egyetlen hátrányának azt tartja, hogy úgy látja, a hitel hírére drágultak az ingatlanok.