augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

4 órája

Milliókat spórolhat, aki most lép, ilyen jó ajánlat évek óta nem volt

Címkék#baon videó#vélemény#Otthon Start Program#hitel

Az fix 3 százalékos lakáshitel híre már többekhez eljutott, és kifejezetten népszerű lehetőség lett a lakásvásárlók körében. Megkérdeztük azonban egyenként is egy-két ember véleményét az Otthon Start Programról.

Brockmeyer Sophie Isabella

Még csak nemrég hirdették meg az Otthon Start Program által adott fix 3 százalékos lakáshitel lehetőségét, de máris nagyon sokan keresnek a kölcsönnek megfelelő ingatlant. Véleményüket páran hírportálunknak is kifejtették. 

Az Otthon Start Program népszerű opció, segítség a lakásvásárlásnál
Az Otthon Start Program kifejezetten népszerű lehetőség lett a lakásvásárlók körében
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi az az Otthon Start Program?

A fix 3 százalékos lakáshitel biztonságot nyújthat az első ingatlanjukat vásárlók számára. Előnye közé tartozik, hogy a felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami egyéb hitel esetében dupla ennyi szokott lenni. A hitelkeret házra és tanyára 150 millió forint, lakásra pedig 100 millió forint, a négyzetméterenkénti ára az ingatlannak pedig maximum 1,5 millió forint lehet. A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év. Az Otthon Start Program által nyújtott hitel szeptember elsején lesz elérhető először, végső határideje pedig nincs a benyújtásnak, de további fontos határidőkről korábbi cikkünkből szerezhet információkat.

Berényi István egyéni ingatlanértékesítő mindenkinek azt ajánlotta, hogy jól gondolja végig ezt az ajánlatot, mielőtt olyat vállalna magára, ami a végére túl sok lesz. Kiemelte ezen kívül még az időben megtett értékbecslés fontosságát, és további hasznos tanácsokat is adott.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel 

  • a 18. életév betöltése, 
  • és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. 

További feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség, a feltételekről részletesebben korábbi cikkünkben olvashat. Ha pedig már rendelkezik lakótulajdonnal, akkor érdemes ezeket a kitételeket elolvasni az Otthon Start Program igényléséhez.

Mit szól ehhez a lehetőséghez az utca embere?

Az általunk megszólított kecskemétiek jó véleménnyel voltak a kedvezményes lakáshitelről. 

Brockmeyer Petra Diána a kölcsön legkedvezőbb részének azt emelte ki, hogy a kamat fix 3 százalékos, ami a többi hitelnél átlagosan 6 százalék szokott lenni körülbelül. 

Ez nagyon jó lehetőség a fiataloknak, mert az önrész is kisebb, mint egy átlagos, egyéb hitel esetében.

A hitelről annyira pozitívan vélekedik, hogy gyermekeinek is ezt a kölcsönt ajánlja, mert ők is nehezen oldanák meg a nagyobb, például 20 százalékos önrészt.

Strehle Yannick Mark Ilija azt mondta: manapság nehéznek tűnik egy lakás vagy egy ház vásárlása. Pont emiatt tartja ő is nagyon kedvező és kézenfekvő lehetőségnek, a kölcsön igénylésén már ő is gondolkodik. 

Bíró Ramóna ingatlanértékesítő is elmondta személyes véleményét az Otthon Start Programról.

– Óriási lehetőséget kínál a mostani fiataloknak – hangsúlyozta. Azért is gondolja nagyon kedvezőnek, mert szerinte ezzel a hitellel akár több mint 10 millió forintot is lehet spórolni, valamint biztonságos és kiszámítható is. 

Határozottan ajánlom azoknak, akik első lakást vásárolnak.

– mondta az ingatlanértékesítő. Ramóna nap mint nap ingatlanokkal foglalkozik, de ezt a lehetőséget annyira kedvezőnek tartja, hogy magánemberként is határozottan elgondolkozik ezen az ajánlaton – tette hozzá.

Kozma Márk, aki szintén szintén fontolgatja a fix 3 százalékos lakáshitel igénylését, egyetlen hátrányának azt tartja, hogy úgy látja, a hitel hírére drágultak az ingatlanok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu