Sokan bíznak az Otthon Start Programban, kiváló lehetőség a fiataloknak – videó
Az fix 3 százalékos lakáshitel rácáfolt az ellene felhozott vádakra, ugyanis az ingatlanok árai egyáltalán nem növekedtek. Az Otthon Start Programról többen is kifejtették véleményüket, volt, aki unokáinak ajánlja, és volt olyan, aki saját maga is igénybe veszi majd a lakáshitelt.
Az Otthon Start Program hátulütőjének jósolták, hogy az ingatlanárak növekedni fognak a jövőben, ami egyelőre egyáltalán nem igazolódott be, sőt, a hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok ára átlagosan 1 százalékkal csökkent. Erről az összefüggésről kérdeztük meg egy pár ember véleményét.
Az Otthon Start Program rövid összefoglalója
A fix 3 százalékos lakáshitel a tökéletes lehetőség a fiatal lakásvásárlók számára, hiszen a fix kamat biztonságot ad az ingatlanvásárláshoz. Az Otthon Start Program keretein belül házra és tanyára 150 millió forint vehető fel, lakásra pedig 100 millió forint a hitelkeret. A kölcsönt maximum 1,5 millió forint négyzetméterarú ingatanra lehet felvenni, a hitel futamideje pedig maximum 25 év. Nagy könnyebbség a fiataloknak, akiknek még nincs túl sok tőkéjük, hogy csak 10 százalék önerőre van szükség a hitel felvételéhez, ami a többi kölcsön esetében ennek a duplája szokott lenni.
Berényi István egyéni ingatlanértékesítő javaslata, hogy csak olyan személy vegye fel a hitelt, aki biztos abban, hogy az adott összeget, a futamidő alatt vissza tudja fizetni. Ezen kívül felhívta még arra is a figyelmet, hogy időben kérjünk értékbecslést. További hasznos tanácsokat is mondott, melyeket korábbi cikkünkben megtalálhatnak, valamint a kölcsön határidejéről is régebbi cikkünkből tájékozódhatnak.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:
- ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.
Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további követelményekről itt olvashat. Abban az esetben ha már van korábbi lakótulajdona, akkor ezt a cikket ajánljuk figyelmébe.
Mi az utca emberének véleménye az Otthon Start Programról?
Összes nyilatkozónk véleménye pozitív és előrelátó volt a kedvezményes lakáshitellel kapcsolatban.
Nyilatkozóink közül Brockmeyer Petra azt mondta, hogyha a bejelentés óta nem mentek fel az ingatlanárak, akkor szerinte ezután sem fognak túlzottan növekedni, maximum akkora mértékben, ami még nem befolyásolja az eladói és a vásárlói kedvet sem.
Nagy László éppen lakásvásárlás előtt áll, és már ingatlanszakértő véleményét is kikérte az Otthon Start Programr. Mint elmondta, ő maga is tervezi igénybe venni a hitelt a kedvezősége miatt, az elején azonban hiányolta a részletesebb tájékoztatást a konstrukcióról.
Őryné Almási Julianna az unokái szempontjából támogatja ezt a kölcsönt, mert még egyikőjüknek sincs lakása, és véleménye szerint így könnyebben lesz lehetőségük arra, hogy saját ingatlant vásároljanak.
Lédeczi-Domonkos Márk István szerint is jó lehetőség, és fontos támogatás az Otthon Start Program a fiatalok számára, de felhívta a figyelmet az ingatlan-buborék kipukkadásának veszélyeire is.