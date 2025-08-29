Sokan bíznak az Otthon Start Programban, kiváló lehetőség a fiataloknak – videó

Az Otthon Start Program hátulütőjének jósolták, hogy az ingatlanárak növekedni fognak a jövőben, ami egyelőre egyáltalán nem igazolódott be, sőt, a hitel feltételeinek megfelelő ingatlanok ára átlagosan 1 százalékkal csökkent. Erről az összefüggésről kérdeztük meg egy pár ember véleményét.

Sokan bíznak az Otthon Start Programban, kiváló lehetőség a fiataloknak

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Otthon Start Program rövid összefoglalója

A fix 3 százalékos lakáshitel a tökéletes lehetőség a fiatal lakásvásárlók számára, hiszen a fix kamat biztonságot ad az ingatlanvásárláshoz. Az Otthon Start Program keretein belül házra és tanyára 150 millió forint vehető fel, lakásra pedig 100 millió forint a hitelkeret. A kölcsönt maximum 1,5 millió forint négyzetméterarú ingatanra lehet felvenni, a hitel futamideje pedig maximum 25 év. Nagy könnyebbség a fiataloknak, akiknek még nincs túl sok tőkéjük, hogy csak 10 százalék önerőre van szükség a hitel felvételéhez, ami a többi kölcsön esetében ennek a duplája szokott lenni.

Berényi István egyéni ingatlanértékesítő javaslata, hogy csak olyan személy vegye fel a hitelt, aki biztos abban, hogy az adott összeget, a futamidő alatt vissza tudja fizetni. Ezen kívül felhívta még arra is a figyelmet, hogy időben kérjünk értékbecslést. További hasznos tanácsokat is mondott, melyeket korábbi cikkünkben megtalálhatnak, valamint a kölcsön határidejéről is régebbi cikkünkből tájékozódhatnak.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:

ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.

Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további követelményekről itt olvashat. Abban az esetben ha már van korábbi lakótulajdona, akkor ezt a cikket ajánljuk figyelmébe.

Mi az utca emberének véleménye az Otthon Start Programról?

Összes nyilatkozónk véleménye pozitív és előrelátó volt a kedvezményes lakáshitellel kapcsolatban.