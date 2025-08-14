Brutális akciót hirdetett az áruházlánc, ingyenesen osztanak vizet

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy az Otthon Start Program kifejezetten népszerű, megírtuk, hogy idén mely tanszerek hódítanak, illetve arról is hírt adtuk, hogy ingyenes frissítővel várja az utasokat a MÁV.

Az Otthon Start Program kifejezetten népszerű lehetőség lett a lakásvásárlók körében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Állatok, hercegnők, sportautók – idén ezek hódítanak a tanszereknél

Füzetek, tollak, tolltartók, vonalzók, iskolatáskák, diáknaptárak, irattartók, és még hosszasan sorolhatnánk, mi mindent szükséges most beszerezni a diákoknak. Most van a tanszerek, írószerek vásárlási dömpingje, hiszen már csak pár nap és itt az iskolakezdés.

A 11 milliárdos fejlesztéssel megduplázza kapacitását a Félegyházi Pékség, több száz új munkahely jön létre

A Félegyházi Családi Pékség 9 ezer négyzetméteres új gyártócsarnokot épít. A 11 milliárd forintos zöldmezős beruházás keretében 200 új munkahelyet teremt a városban és annak környékén. A Félegyházi Családi Pékség új gyártóüzemének bokréta ünnepségét csütörtökön tartották Kiskunfélegyházán.

Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza! Rákkeltő anyag oldódhat ki belőle!

A fogyasztóvédelmi hatóság termékvisszahívást rendelt el. Amennyiben megvásárolta, mutatjuk, mit kell tennie az érintett árucikkel.

Nem állt le, most lecsaptak a Kalóriakirály bogyóira, 1500 dobozt foglalt le a hatóság

Július közepén a hatóság visszahívott Kalóriakirály étrend-kiegészítő készítményeket, ám a termékeket forgalmazó influenszer a hatósági döntést semmibe vette. Most 5,5 millió forint értékben foglaltak le Kalóriakirály termékeket.

Több ezer termék ára csökken azonnali hatállyal az egyik népszerű áruházban

Augusztus 14-től közel 1500 nem élelmiszer termék ára csökken. Az Aldiban akár 50% kedvezménnyel is találkozhatnak a vásárlók.

Cégeket húzott le a kamu csatornatisztító, meglepően egyszerű módszerrel svindlizett

Többrendbeli csalás miatt emeltek vádat egy solti férfi ellen. A vádlott nyolc vállalkozásból el nem végzett csatornatisztítási munkával próbált pénzhez jutni, ebből hét esetben sikerrel is járt, több mint 600 ezer forintot kicsalva a cégektől.