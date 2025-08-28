augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fix 3 százalékos lakáshitel

27 perce

Szó sincs lakásár-robbanásról az Otthon Start miatt, így áll most az ingatlanpiac helyzete Bács-Kiskunban

Címkék#ingatlanpiac#Otthon Start Program#lakáshitel

Korábbi feltételezések azt mutatták, hogy a jövőben a fix 3 százalékos lakáshitel miatt nőni fognak az ingatlanárak. A legújabb statisztikák azonban pont az ellenkezőjét mutatják, ugyanis az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások és házak ára csökkent.

Brockmeyer Sophie Isabella

A fix 3 százalékos lakáshitelnek eddig egyetlen kritikája volt, méghozzá az, hogy hatására a házak és lakások árai 20 vagy akár 40 százalékkal fognak emelkedni. A Világgazdaság információi szerint nagy tévedés volt azt feltételezni, hogy az Otthon Start Program által az ingatlanok árainak növekedése várható. 

Otthon Start Programnak megfelelő lakások ára csökkent
A legújabb statisztikák szerint az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások és házak ára csökkent
Fotó: MW / Illusztráció

Mi az az Otthon Start Program?

Az Otthon Start Program a jelenlegi legjobb lakáshitel lehetőség az első lakást vásárlók számára. A fix 3 százalékos kamat biztonságot nyújt, és a kölcsön felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami a fiatalok számára kedvező az induláshoz. A hitel kerete házakra és tanyákra 150 millió forint, míg lakásokra 100 millió forint, a futamidő pedig maximum 25 év. Az ingatlan négyzetméterára maximum 1,5 millió forint lehet, ezzel is a középkategóriás ingatlanokat támogatva, és nem a luxusházakat. 

A hitel kapcsán Berényi István felhívta arra a figyelmet, hogy csak olyan vegye igénybe ezt a lehetőséget, aki jól átgondolta, és megtervezte a jövőjét, nehogy túl nagy fába vágja fejszéjét. Kiemelte még az értékbecslés fontosságát is, de további tippeket is adott a leendő ingatlanvásárlóknak.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:

  • ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.

Ezen kívül elengedhetetlen a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további kitételekről és a lakótulajdon kapcsán felmerülő gyakori kérdésekről részletesen korábbi cikkeinkben olvashat. 

Bács-Kiskunban sem kell aggódni az ingatlanárak miatt

A Világgazdaság tájékoztatása alapján országos szinten a fix 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, ahhoz képest, hogy korábban óriási, akár 40 százalékos emelkedést jósoltak. 

A megyei jogú városokban mérsékelt volt a növekedés, néhány helyen 2-3 százalékos drágulás figyelhető meg, például Kecskeméten 1,14 millióról 1,17 millióra változtak az árak. Az Otthon Centrumtól kapott információk szerint pedig összességében 446 992 forint átlagosan Bács-Kiskun megyében az ingatlanok négyzetméterára. 

A teljes kínálat árszintje viszont több mint 1 százalékkal emelkedett, azok miatt az ingatlanok miatt, melyek nem felelnek meg az Otthon Start Program feltételeinek, ugyanis a kereslet növekedése láttán ők is emelnek az árakon. 

Ez azonban később nem lesz kedvező számukra, hiszen az emberek általánosságban inkább olyan ingatlanokat fognak keresni, melyekre vonatkozik a fix 3 százalékos hitel támogatása – magyarázta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Világgazdaságnak. A szakértő tájékoztatása alapján pedig a panelboom beigazolódott, hiszen a panellakások árai növekedtek meg leginkább, mert ezek a legkeresettebbek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu