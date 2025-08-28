27 perce
Szó sincs lakásár-robbanásról az Otthon Start miatt, így áll most az ingatlanpiac helyzete Bács-Kiskunban
Korábbi feltételezések azt mutatták, hogy a jövőben a fix 3 százalékos lakáshitel miatt nőni fognak az ingatlanárak. A legújabb statisztikák azonban pont az ellenkezőjét mutatják, ugyanis az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások és házak ára csökkent.
A fix 3 százalékos lakáshitelnek eddig egyetlen kritikája volt, méghozzá az, hogy hatására a házak és lakások árai 20 vagy akár 40 százalékkal fognak emelkedni. A Világgazdaság információi szerint nagy tévedés volt azt feltételezni, hogy az Otthon Start Program által az ingatlanok árainak növekedése várható.
Mi az az Otthon Start Program?
Az Otthon Start Program a jelenlegi legjobb lakáshitel lehetőség az első lakást vásárlók számára. A fix 3 százalékos kamat biztonságot nyújt, és a kölcsön felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami a fiatalok számára kedvező az induláshoz. A hitel kerete házakra és tanyákra 150 millió forint, míg lakásokra 100 millió forint, a futamidő pedig maximum 25 év. Az ingatlan négyzetméterára maximum 1,5 millió forint lehet, ezzel is a középkategóriás ingatlanokat támogatva, és nem a luxusházakat.
A hitel kapcsán Berényi István felhívta arra a figyelmet, hogy csak olyan vegye igénybe ezt a lehetőséget, aki jól átgondolta, és megtervezte a jövőjét, nehogy túl nagy fába vágja fejszéjét. Kiemelte még az értékbecslés fontosságát is, de további tippeket is adott a leendő ingatlanvásárlóknak.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:
- ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.
Ezen kívül elengedhetetlen a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további kitételekről és a lakótulajdon kapcsán felmerülő gyakori kérdésekről részletesen korábbi cikkeinkben olvashat.
Bács-Kiskunban sem kell aggódni az ingatlanárak miatt
A Világgazdaság tájékoztatása alapján országos szinten a fix 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, ahhoz képest, hogy korábban óriási, akár 40 százalékos emelkedést jósoltak.
A megyei jogú városokban mérsékelt volt a növekedés, néhány helyen 2-3 százalékos drágulás figyelhető meg, például Kecskeméten 1,14 millióról 1,17 millióra változtak az árak. Az Otthon Centrumtól kapott információk szerint pedig összességében 446 992 forint átlagosan Bács-Kiskun megyében az ingatlanok négyzetméterára.
A teljes kínálat árszintje viszont több mint 1 százalékkal emelkedett, azok miatt az ingatlanok miatt, melyek nem felelnek meg az Otthon Start Program feltételeinek, ugyanis a kereslet növekedése láttán ők is emelnek az árakon.
Ez azonban később nem lesz kedvező számukra, hiszen az emberek általánosságban inkább olyan ingatlanokat fognak keresni, melyekre vonatkozik a fix 3 százalékos hitel támogatása – magyarázta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Világgazdaságnak. A szakértő tájékoztatása alapján pedig a panelboom beigazolódott, hiszen a panellakások árai növekedtek meg leginkább, mert ezek a legkeresettebbek.
