Szó sincs lakásár-robbanásról az Otthon Start miatt, így áll most az ingatlanpiac helyzete Bács-Kiskunban

A fix 3 százalékos lakáshitelnek eddig egyetlen kritikája volt, méghozzá az, hogy hatására a házak és lakások árai 20 vagy akár 40 százalékkal fognak emelkedni. A Világgazdaság információi szerint nagy tévedés volt azt feltételezni, hogy az Otthon Start Program által az ingatlanok árainak növekedése várható.

A legújabb statisztikák szerint az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások és házak ára csökkent

Fotó: MW / Illusztráció

Mi az az Otthon Start Program?

Az Otthon Start Program a jelenlegi legjobb lakáshitel lehetőség az első lakást vásárlók számára. A fix 3 százalékos kamat biztonságot nyújt, és a kölcsön felvételéhez csak 10 százalék önerőre van szükség, ami a fiatalok számára kedvező az induláshoz. A hitel kerete házakra és tanyákra 150 millió forint, míg lakásokra 100 millió forint, a futamidő pedig maximum 25 év. Az ingatlan négyzetméterára maximum 1,5 millió forint lehet, ezzel is a középkategóriás ingatlanokat támogatva, és nem a luxusházakat.

A hitel kapcsán Berényi István felhívta arra a figyelmet, hogy csak olyan vegye igénybe ezt a lehetőséget, aki jól átgondolta, és megtervezte a jövőjét, nehogy túl nagy fába vágja fejszéjét. Kiemelte még az értékbecslés fontosságát is, de további tippeket is adott a leendő ingatlanvásárlóknak.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel:

ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.

Ezen kívül elengedhetetlen a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség. A további kitételekről és a lakótulajdon kapcsán felmerülő gyakori kérdésekről részletesen korábbi cikkeinkben olvashat.

Bács-Kiskunban sem kell aggódni az ingatlanárak miatt

A Világgazdaság tájékoztatása alapján országos szinten a fix 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, ahhoz képest, hogy korábban óriási, akár 40 százalékos emelkedést jósoltak.

A megyei jogú városokban mérsékelt volt a növekedés, néhány helyen 2-3 százalékos drágulás figyelhető meg, például Kecskeméten 1,14 millióról 1,17 millióra változtak az árak. Az Otthon Centrumtól kapott információk szerint pedig összességében 446 992 forint átlagosan Bács-Kiskun megyében az ingatlanok négyzetméterára.