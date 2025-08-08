augusztus 8., péntek

Lakástámogatás

1 órája

Orbán Viktor otthonteremtési programját egyszer már félresöpörték a devizahitel miatt

Minden eddiginél nagyobb volumenű lakástámogatási programot indít a kormány. Az Otthon Start szeptemberi indulása sokak számára hozhat áttörést az első saját otthon megszerzésében. De nem ez az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgozott ki az Orbán-kormány.

Szeptembertől indul az Otthon Start hitelprogram, amelyről Panyi Miklós államtitkár úgy fogalmazott: a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja. A kormány célja világos: megállítani a lakásépítések csökkenését, miközben fiatalokat és elsőlakás-vásárlókat segít fix kamatozású hitellel. A program részleteit július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, és már most hatalmas az érdeklődés – írja cikkében a Világgazdaság.

hatalmas az érdeklődés az Otthon Start program iránt
Az Otthon Start szeptemberi indulása sokak számára hozhat áttörést az első saját otthon megszerzésében
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Mi az Otthon Start lényege?

Korábban már hírportálunk is foglalkozott a fix 3 százalékos lakáshitel szabályaival és feltételeivel. Íme néhány ezek közül röviden:

  • Maximum 50 millió forintos hitel, akár 25 éves futamidővel
  • Fix 3 százalékos kamat a teljes futamidő alatt
  • 10 százalékos önrész elegendő
  • Nincs életkori korlát
  • 2 éves TB-jogviszony szükséges

Ez a konstrukció jóval kedvezőbb a piaci hiteleknél, és a tervek szerint 50 ezer új lakás épülhet a következő öt évben. Ez az első olyan program, amely a jelenlegi gazdasági helyzethez igazítva próbálja élénkíteni a lakáspiacot, miközben erős szűrővel próbálja elkerülni a korábbi évtizedek hibáit.

Miért különleges az Otthon Start más programokhoz képest?

Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány, sajnos a 2000-es évek elején a Fidesz kamattámogatott forinthiteles rendszerét az MSZP-SZDSZ kormány sorra megnyirbálta, majd a devizahitelezés felé terelte a lakosságot – ennek súlyos következményeit a 2008-as válság idején érezte meg az ország.

A Gyurcsány-kormány által indított Fészekrakó program pedig tömeges visszaélésekhez és lakótelepi szociális válságokhoz vezetett. A részletek, számok és konkrét esetek megdöbbentőek – ezekről a Világgazdaság cikkében olvashat.

Az Otthon Start jóval szigorúbb szabályrendszerrel működik, és kizárja a hasonló visszaélések lehetőségét.

Mi jön most?

A program szeptemberben indul, de a lakásvásárlásban gondolkodók már most élénken érdeklődnek. Az új lakások építésére külön hangsúlyt fektet a kormány, hiszen a cél az, hogy évente legalább 25–30 ezer új lakás készüljön el – ez a szám közelítene a kívánatos szinthez, amely hosszú távon biztosíthatja a lakásállomány megújulását.

 

 

