Orbán Viktor otthonteremtési programját egyszer már félresöpörték a devizahitel miatt
Minden eddiginél nagyobb volumenű lakástámogatási programot indít a kormány. Az Otthon Start szeptemberi indulása sokak számára hozhat áttörést az első saját otthon megszerzésében. De nem ez az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgozott ki az Orbán-kormány.
Szeptembertől indul az Otthon Start hitelprogram, amelyről Panyi Miklós államtitkár úgy fogalmazott: a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja. A kormány célja világos: megállítani a lakásépítések csökkenését, miközben fiatalokat és elsőlakás-vásárlókat segít fix kamatozású hitellel. A program részleteit július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, és már most hatalmas az érdeklődés – írja cikkében a Világgazdaság.
Mi az Otthon Start lényege?
Korábban már hírportálunk is foglalkozott a fix 3 százalékos lakáshitel szabályaival és feltételeivel. Íme néhány ezek közül röviden:
- Maximum 50 millió forintos hitel, akár 25 éves futamidővel
- Fix 3 százalékos kamat a teljes futamidő alatt
- 10 százalékos önrész elegendő
- Nincs életkori korlát
- 2 éves TB-jogviszony szükséges
Ez a konstrukció jóval kedvezőbb a piaci hiteleknél, és a tervek szerint 50 ezer új lakás épülhet a következő öt évben. Ez az első olyan program, amely a jelenlegi gazdasági helyzethez igazítva próbálja élénkíteni a lakáspiacot, miközben erős szűrővel próbálja elkerülni a korábbi évtizedek hibáit.
Miért különleges az Otthon Start más programokhoz képest?
Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány, sajnos a 2000-es évek elején a Fidesz kamattámogatott forinthiteles rendszerét az MSZP-SZDSZ kormány sorra megnyirbálta, majd a devizahitelezés felé terelte a lakosságot – ennek súlyos következményeit a 2008-as válság idején érezte meg az ország.
A Gyurcsány-kormány által indított Fészekrakó program pedig tömeges visszaélésekhez és lakótelepi szociális válságokhoz vezetett. A részletek, számok és konkrét esetek megdöbbentőek – ezekről a Világgazdaság cikkében olvashat.
Az Otthon Start jóval szigorúbb szabályrendszerrel működik, és kizárja a hasonló visszaélések lehetőségét.
Mi jön most?
A program szeptemberben indul, de a lakásvásárlásban gondolkodók már most élénken érdeklődnek. Az új lakások építésére külön hangsúlyt fektet a kormány, hiszen a cél az, hogy évente legalább 25–30 ezer új lakás készüljön el – ez a szám közelítene a kívánatos szinthez, amely hosszú távon biztosíthatja a lakásállomány megújulását.
