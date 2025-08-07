Technikai hiba az OTP Banknál: duplán vontak le pénzt egyes vásárlások után

2025. augusztus 7-én, csütörtök délelőtt több ügyfél jelezte, hogy technikai hiba lépett fel az OTP Bank rendszerében: egyes korábbi vásárlások összegét duplán vonták le a bankszámlákról. Az OTP megerősítette a problémát, és közölte: egy külső szolgáltató hibája okozta a rendszerzavart – számolt be róla az Index.

Az Otp Bank megerősítette a problémát és már dolgozik a hiba helyreállításán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

„A külső partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől” – írta közleményében az OTP.

Mi történt pontosan az OTP Banknál?

Több ügyfél is tapasztalta, hogy bizonyos tranzakciókat kétszer is beterhelt a rendszer. Például, ha valaki már kifizetett egy vásárlást, a rendszer újra levonta ugyanazt az összeget. Bár nem tömeges jelenségről van szó, a hiba számos ügyfelet érinthetett.

Az OTP Bank jelenleg azon dolgozik, hogy kiszűrje a duplikált tranzakciókat, és helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét.

Az Erste Bank is érintett

Nem sokkal később az Erste Bank is közleményt adott ki arról, hogy 2025. augusztus 7-én duplán terhelődtek egyes július eleji bankkártyás vásárlások.

„Nem történt visszaélés, a duplán beterhelt összeg központilag jóváírásra került, már a zárolt tételek között megtalálható, így ezzel nincs teendőd. Sajnáljuk a kellemetlenséget!” – írta az Erste.

Mit tegyenek az érintett ügyfelek?

Mind az OTP, mind az Erste szerint nincs szükség azonnali ügyintézésre, a jóváírás automatikusan megtörténik. Ennek ellenére érdemes ellenőrizni a bankszámlakivonatokat, különösen, ha valaki a közelmúltban bankkártyás vásárlást végzett.